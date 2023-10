Barfodet tyveknægt på spil

Hele fem gange har Østjyllands Politi det seneste døgn fået anmeldelser om indbrud i private boliger i Hammel-området, hvor gerningsmanden blev overrasket på fersk gerning inde i hjemmet.

I alle tilfælde gik indbrudstyven rundt i bare fødder, og indbruddene er sket hos ældre beboere.

Derfor er politiet overbeviste om, at der er tale om den samme gerningsmand. Det skriver politiet i sin døgnrapport:

På Elkjærsvej i Hammel opdagede en kvindelige beboer omkring middagstid en mand, der stod i hendes hjem, og da hun råbte ham an, hoppede han hurtigt ud af et vindue med nogle smykker, han havde stjålet.

På Jens Madsensvej i Voldby udenfor Hammel var det en mandlig beboer, der pludseligt opdagede en ubuden gæst i soveværelset. Også her nåede gerningsmanden at få fat i nogle smykker, inden han stak af via et åbent vindue.

På Gl. Frijsenborgvej i Hammel var gerningsmanden på spil i to lejligheder ved siden af hinanden. Her er han formentlig kommet ind via en ulåst fordør, og i begge tilfælde skyndte han sig ud samme vej, da han blev opdaget af beboerne. Her nåede han ikke umiddelbart at få fat i nogle værdier.

På Bredefeldsvej stod gerningsmanden pludseligt i entréen, hvor beboeren bad ham om at forsvinde. Han stak efterfølgende af med flere smykker og en pung.

Østjyllands Politi efterforsker nu sagen nærmere og hører gerne fra vidner, der har oplysninger i sagen, på telefon 114.