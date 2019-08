Weekendens vejr lægger op til badeture og grillaftener

Den første weekend i august bliver vejrmæssigt ganske fin med kun få byger, en del solskin og sommerlige temperaturer i laget mellem 20 og 25 grader. Dermed venter der østjyderne en pause fra de massive regnskyl, der ramt vores landsdel de seneste dage.

Prognose for vejret i Østjylland fredag klokken 17.00. Foto: TV 2 Vejret

Vinden holder sig stort set i ro, så der burde være optimale forhold for at tænde sommergrillen nok engang de kommende dage.

- Efter nogle dramatiske dage i løbet af ugen med masser af regn og byer, så er der en stille og rolig weekend i vente, siger Frank Nielsen, vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

23 grader i Østjylland

Fredag kan der lokalt falde lidt regn. Især i de sydvestlige egne og hovedsageligt hen over eftermiddagstimerne i store dele af landet, men i Østjylland ser det ud til at holde tørt langt de fleste steder.

- Og så kommer der næsten ingen vind, mens man kan forvente omkring 22 grader.

Det samme mønster gør sig gældende lørdag. Muligvis med lidt flere skyer om eftermiddag.

- Igen vil der lokalt være byger med en ganske svag vind fra nord og nordvestlig retning, siger Frank Nielsen.

23 grader og sol i Østjylland

I Østjylland vil temperaturen lørdag snige sig op på 23 grader, og det vil formentlig holde tørt, så mon ikke der kan blive plads til en badetur og en grillaften.

Søndag byder på mere af det samme, men i det vestlige Jylland må solens stråler vige for skyerne.

- Skyer sniger sig fra Nordsøen ind over Vestkysten, og skyerne arbejder sig videre ind over land, men det ser ud til, at de har svært ved at komme forbi Storebælt. Så det betyder mere sol til Nordjylland, Sjælland og Bornholm, siger Frank Nielsen.

Weekenden slutter med dagtemperaturer på omkring 22 grader i det meste af landet.

- På grund af skyerne bliver det en del køligere ved Jyllands vestvendte kyster. Omkring 17 grader, siger han.

Nattemperaturerne i weekenden ligger mellem 10 og 15 grader.

Også mandag tegner sig til at blive solrig, men så skifter det. Tirsdag kommer der nemlig igen regnvejr til Østjylland.