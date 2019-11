VIDEO: 12.000 stære danser på himlen og danner sort sol

Det er normalt noget, man forbinder med Sønderjylland, men lige nu har man mulighed for at se sort sol ved Kolind på Djursland, når op mod 12.000 stære danser på himlen inden solnedgang.

- Lige nu er det helt vildt flot, siger Thøger Pauli. Han er fugleentusiast og sort sol-koordinator ved Kolind Engsø. Derudover står han bag facebook-siden Sort Sol i Kolind Engsø.

Han har de seneste fem år fulgt stærene tæt, når de samles på egnen for at fede sig selv op, inden de drager sydpå.

En lang sæson

- De har været her i lang tid i år. De kom sidst i august og er her stadig. Andre år plejer de at tage sydpå sidst i oktober, så det er helt usædvanligt, at de er her så sent, siger Thøger Pauli, der anslår, at der var cirka 12.000 stære lørdag, hvor videoerne i artiklen er optaget.

Han tror, at det hænger sammen med det milde efterårsvejr, at der er mange insekter, og at stærene har gode overnatningssteder i naturen nord for Kolind.

Thøger Pauli begyndte at følge fugles færden ved Kolind for fem år siden. Dengang var der omkring 20.000 af dem.

- Sidste år var der ikke nogen på grund at det varme og tørre vejr, men i år er der omkring 12.000, siger han.

Hvorfor flyver stærene i store flokke? Det ved man faktisk ikke præcist. Men en årsag kunne være, at stæren er snæver- og nærsynet og derfor har svært ved at opdage fjender. Stærens øjne sidder som hos os mennesker: Den ser godt frem, men ikke til siden eller bagud. Placeringen er ideel, når den skal fange stankelben, men en bagdel når den skal holde vagt.

I de store flokke er stærene formentlig bedre i stand til at afvise angreb fra rovfugle Kilde: Naturstyrelsen.

Flyver snart videre

Og hvis man vil se de mange stære danse på himlen og danne sort sol, gælder det om at komme ud til området ved Kolindbro cirka en time før solnedgang. Det er også muligt at se de mange fugle på himlen, hvis man står tidligt op og tager derud inden solopgang.

Men uanset hvad gælder det nok om at gøre det snart.

- Det er nok ved at være det sidste for i år. Jeg tror snart, at de flyver sydpå, siger Thøger Pauli.