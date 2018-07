Vi sviner i varmen: Skrald giver kommune ekstraregning på millioner

Det er lige vejr til en picnic med vennerne i de grønne parker eller en familieudflugt til stranden, og det benytter adskillelige østjyder i disse dage sig af.

Problemet er bare, at plastikkrusene, engangsgrillen og madresterne langt fra altid ender i skraldespanden, når vi sætter kursen hjemad igen.

I Aarhus Kommune har man været nødsaget til at bruge seks millioner kroner mere end budgetteret på at samle skrald op og holde kommunens grønne arealer pæne. Blandt andet i Mindeparken i Aarhus midtby.

00:40 Pizzabakker, plastikkrus og paraplyer. Folk efterlader lidt af hvert på strande og i parker, efter de har hygget sig i det varme vejr. Luk video

- Hvis der har været mange mennesker herude, så ligger der affald over hele græsset, og det skal vores entreprenører så i gang med at samle op og smide i containerne, siger Andy Tomes, der er afdelingsleder for Grønne Områder under Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han har en bøn til de mange aarhusianere, der søger mod parker, skove og strande i det tørre, varme vejr.

Læs også Pindsvin tørster og sulter i varmen: Sådan kan du redde dem

- Hvis de smider deres affald i containerne, så vil det gøre det langt nemmere for vores entreprenører. Og så kan vi bruge færre ressourcer på affald og i stedet bruge dem på noget andet, siger Andy Tomes.

- Vi kunne eksempelvis bruge pengene på vores legepladser, stier i skovene, bord/bænkesæt og på at pleje vores grønne områder.

Unge i Randers laver skraldeindsamling

Det er ikke kun i Aarhus, at affaldet flyder i det gode vejr. To unge mennesker fra Randers var tirsdag ude at fiske ved Gudenåen, og dér gik det op for dem, hvor meget skrald, der var at finde rundt omkring.

- Vi syntes, det var rigtig klamt at være der, og vi var ret chokerede over, at man ikke kan finde ud af at rydde op efter sig selv, siger Petrea Feodora Krustrup Nielsen, der var på fisketur med sin ven Max Oliver Møller Christensen tirsdag, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ti store sække blev fyldt, da unge mennesker fra Randers onsdag tog på skraldeindsamling langs med Gudenåen. Foto: John Hyldahl

Den langt fra lækre oplevelse fik dem onsdag til at skride til handling. De inviterede nemlig alle interesserede til at deltage i en skraldeindsamling med start på Justesens Plæne.

Indsamlingen gik i gang klokken 10, og på fem timer lykkedes det de 10 til 12 deltagere at få samlet 10 store sække med affald sammen.

- Allerede i løbet af de første 20 minutter havde vi fyldt en sæk. Der var dåser, shotsflasker, plastikkrus, brugt toiletpapir, madrester fra folk der havde grillet og lignende, siger 16-årige Petrea Feodora Krustrup Nielsen.

Læs også Turbåd med flere børnefamilier stødt på grund

På onsdagens skraldetur rundt på Justesens Plæne og hen langs Gudenåen stødte de også på adskillelige glaskår og kapsler, der flød rundt omkring.

- Det er ikke fedt, hvis man går dernede med bare tæer, eller hvis der er små børn eller hunde dernede, siger Petrea Feodora Krustrup Nielsen, der håber, at hun kan være med til at gøre randrusianerne opmærksomme på, at deres affald hører til i skraldespanden.

- Man hører ofte, at det er de unge, der smider alt skraldet, men nu har vi gjort lige det modsatte. Unge mennesker er ikke ligeglade med, hvordan der ser ud i naturen. De vil også gerne have, at det er rent og pænt, siger hun.