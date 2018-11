Ung lastbilchauffør dør i trafikulykke ved Skanderborg

En 26-årig lastbilchauffør er omkommet i en trafikulykke på Østjyske Motorvej ved Skanderborg onsdag aften.

Den 26-årige mand var bosiddende på Fyn, og hans nærmeste pårørende er underrettet.

Det oplyser vagtchef Jørn Bystrup fra Sydøstjyllands Politi kort efter klokken 23.30.

I alt var fire lastbiler involveret i ulykken.

- De tre andre chauffører har været til tjek på hospitalet, men de er ikke kommet noget til, siger Jørn Bystrup

Ifølge vagtchefen skete ulykken som følge af, at der var sket et andet trafikuheld længere fremme.

Uheldet skete i sydgående retning mellem afkørsel 52 Skanderborg V og afkørsel 53 Skanderborg S. Foto: Google Maps

- Uheldet længere fremme gør, at trafikken bremser op, og den 26-årige brager direkte op i en lastbil foran. To andre lastbiler når at reagere, men kommer i skred.

- De ligger jo ofte og kører tæt på hinanden, så når én lastbil bremser, kan det mærkes langt ned i rækkerne, siger han.

To af de fire lastbiler væltede om på siden. Det betyder, at Østjyske Motorvej er spærret i sydgående retning mellem afkørslerne 52 Skanderborg V og 53 Skanderborg S.

Efter trafikulykken var motorvejen spærret i flere timer. Den blev dog genåbnet sidst på natten. Foto: Local Eyes

- Vejen vil være helt spærret nogle timer endnu, siger Jørn Bystrup kort efter klokken 23.30.

- Derefter vil vi tage nødsporet og første vognbane i brug, så bilister kan passere, men man må forvente forsinkelser hele natten, da der er en del, der skal ryddes op, siger han.

Politi mener, at tæt tåge på stedet kan være årsag til ulykken, men det er endnu ikke fastslået med sikkerhed.

