Sovs, pizza og proteinshake: Sådan lever en Superliga-spiller

Smoothies med eksotiske ingredienser som acai, spirulina og matcha.

Aminosyrer i pilleform.

Proteinshakes med alverdens smage.

Jeg tror på, at det giver mig nogle ekstra procenter, og det er noget, som jeg helt klart ikke vil gå glip af. Kasper Enghardt, Randers FC

Der er i dag mange muligheder for at ride på en helsebølge, og også i den professionelle fodboldverden er man i dag mange steder opmærksom på, at kosten kan have stor indflydelse på den sportslige præstation.

- Jeg tror på, at det giver mig nogle ekstra procenter, og det er noget, som jeg helt klart ikke vil gå glip af, fortæller Kasper Enghardt fra Randers FC til Skipperligaen.

Vi bad Kasper Enghardt om at tage billeder af alle sine måltider og screendumps fra sin diæt-app i en uge. Se dem alle nederst i artiklen.

Den 26-årige nordsjællænder går op i en sund og balanceret kost, selvom han ikke er fanatisk.

Efter skiftet til Randers FC har han særligt fået sat mere system på sit energiindtag.

Energimæssigt svarer en fodboldkamp til at løbe et halvmarathon. Thomas Rostgaard Andersen, fysisk træner, Randers FC

- Da jeg var i Helsingør, havde jeg også job ved siden af fodbolden, så der kunne det godt ske, at man måtte gå lidt på kompromis med, hvad man spiste, fordi det skulle gå lidt hurtigt. Her i Randers får vi også frokost i klubben, og det hjælper en hel del, fortæller Kasper Enghardt.

Eksempel på et før-kamp måltid.

Og kosten er blevet en stor faktor i moderne fodbold.

- Energimæssigt så svarer en fodboldkamp til at løbe et halvmarathon, forklarer Thomas Rostgaard Andersen, fysisk træner i Randers FC, til Skipperligaen.

Og han tilføjer.

- Alle bliver trætte, og det er en dyst om, hvem der bliver mindst træt. Kost og restitution er ekstremt vigtigt, så man bliver klar igen mellem kampene.

Kasper Enghardts indtag af mad: - Kasper Enghardt har i fire dage taget billeder af alle sine måltider. - De fire dage fordeler sig på en almindelig træningsdag, dagen før en kamp, kampdag og dagen efter en kamp. - I dette tilfælde har der været tale om en udebanetur til København for at spille i Parken. Nogle måltider er derfor indtaget på hotel. - Han spillede en halvleg. - Udover at tage billeder har han tastet de forskellige madvarer ind i en app, som han også før har brugt i klubregi. Her kan man se kalorieindhold og fordeling af kulhydrater, protein og fedt. Nederst i artiklen kan du se data og billedeserie fra samtlige fire dage.

Shakes og pizza

Kasper Enghardt spiser fem til seks gange om dagen.

Heraf er tre hovedmåltider.

Tidspunkterne for måltiderne forsøger han at ramme ens hver dag.

Jeg ville gå dårligere ind til en kamp, hvis jeg vidste, at jeg ikke havde fået det rigtige at spise. Kasper Enghardt, Randers FC

Han arbejder i øjeblikket på at øge sin muskelmasse, og træner derfor dagligt efterfulgt med indtag af proteinshakes.

Ellers er kylling og pasta to ting, som i mange tilfælde går igen.

Du kan se alle hans måltider nederst i artiklen.

- Jeg ville gå dårligere ind til en kamp, hvis jeg vidste, at jeg ikke havde fået det rigtige at spise, siger Kasper Enghardt.

Der er altså også et mentalt aspekt i at spise rigtigt.

Det er faktisk sådan, at selvom du er i super god form, og du så spiser dårligt lige op til en kamp. Det gælder særligt fedtholdig kost. Så kan du ikke udnytte din fysiske kapacitet. Thomas Rostgaard Andersen, fysisk træner, Randers FC

Derudover bliver det man indtager endnu vigtigere, når man nærmer sig en kamp.

- Det er faktisk sådan, at selvom du er i super god form, og du så spiser dårligt lige op til en kamp. Det gælder særligt fedtholdig kost. Så kan du ikke udnytte din fysiske kapacitet, fortæller Thomas Rostgaard Andersen.

Med en Ph.d. fra Institut for Idræt og Ernæring, har han helt styr på den optimale sammensætning af næringsstoffer for en professionel fodboldspiller.

En af hans opgaver er at planlægge den daglige frokostmenu sammen med klubbens madleverandør.

- Hr og fru Danmark vil gerne have en tredjedel af deres energi fra kulhydrater, en tredjedel fra proteiner og en tredjedel fra fedt. Men hos fodboldspillere er det altså halvdelen af energien, der skal komme fra kulhydrater, fordi der er de her krav til at være eksplosiv og at kunne løbe på banen, forklarer Thomas Rostgaard Andersen.

Men der er skam også plads til, at man lader lysten bestemme engang i mellem, når der skal spises.

Efter kampen i Parken stod den på noget, man måske ikke lige i første omgang tænker, at der er mad for en superligaspiller.

Eksempel på efter-kamp måltid.

- Det kan jo være svært for nogle spillere at fylde på med kylling og pasta efter en kamp, så er det altså lettere med en pizza, fortæller Kasper Enghardt.

Hvis du tog en pizza og blendede den, så var det lige som spaghetti med kødsovs, og det kunne mange jo sagtens finde på at spise efter træning. Thomas Rostgaard Andersen, fysisk træner, Randers FC

Han bakkes op af sin fysiske træner.

- Hvis du tog en pizza og blendede den, så var det lige som spaghetti med kødsovs, og det kunne mange jo sagtens finde på at spise efter træning. Det skal så selvfølgelig være lavet af ordentlige råvarer, siger Thomas Rostgaard Andersen.

Fedtmåling

I Randers FC har man en performancestrategi spillerne uddannes i.

Spillerne har forskellige tilgange til kost, og de kan ikke kontraktligt tvinges til noget.

Et typisk morgenmåltid for Kasper Enghardt. Han er stor fan af MK olie, der giver ham mere energi til dagen.

Til hverdag oplever Kasper Enghardt, at kosten har fået større betydning.

- I klubben er der en forventning om, at man har styr på sin kost, og ellers så får man det i hvert fald med hjælp fra vores fysiske træner Thomas (red. Rostgaard Andersen), siger Kasper Enghardt.

- Det er en fælles interesse for spiller og klub, fortæller Thomas Rostgaard Andersen.

- Så ser vi selvfølgelig nogle gange, at der er et par spillere, der holder lige lovlig meget ferie, men så er jeg der jo til at hjælpe dem.

I klubbens frokostudvalg er tre spillere med, når beslutningerne tages.

Kasper Enghardt, Erik Marxen og så repræsentanten for den ældre generation Johnny Thomsen.

Der er også nogen, der går godt til den i dressingskålen, så dem der kommer sidst har svært ved at få. Kasper Enghardt, Randers FC

Og som blandt andre mennesker er der også forskel på de enkelte spilleres præferencer.

- Når vi går til frokost her i klubben, er det meget blandet, hvor meget der er salat, og hvor meget der er pasta og så videre. Der er også nogen, der går godt til den i dressingskålen, så dem der kommer sidst har svært ved at få. Jeg vil ikke nævne alt for mange navne. Ellers kan folk jo godt lide, når der er lidt sovs, det er den stil, fortæller Kasper Enghardt.

Frokostserveringen i klubben er som regel kontinental i dens sammensætning.

Det hænder dog, at de udenlandske spillere stifter bekendtskab med typiske danske retter.

- Sådan noget som et koldt bord, det har de ikke lige set før, men de går til det, og prøver meget af det, siger Kasper Enghardt.

Ca. en gang om måneden står den så på fedtmåling.

Kasper Enghardt har en naturlig lav fedtprocent, selv efter ferier, mens andre skal passe lidt mere på.

- Det er jo et cirkus. Alle dem som automatisk har en lav fedtprocent, de synes jo, at det er hylende morsomt, og så er der dem, som altid kæmper lidt. Der er en intern bødekasse, hvor det bliver klaret. Kommentarerne fra min side af, det er de samme hver gang, og det er de samme, der får dem, siger Thomas Rostgaard Andersen med et glimt i øjet.

Øllerne må vente

Spiller du selv hyggefodbold eller vil du bare gerne i bedre form, så er der her et par råd at gå videre med.

Og så ville jeg lade være med at drikke fredagsbajer med vennerne, for alkohol gør ikke noget godt for den fysiske præstation. Thomas Rostgaard Andersen, fysisk træner, Randers FC

- Sund fornuft spiller en stor rolle. Og så kan man sætte sig lidt og nørde med det, eksempelvis med en app, så man får et overblik i forhold til, hvor meget man indtager, siger Kasper Enghardt.

- Det er vigtigt, at du får nok energi dagen før kamp og også lige før kampen. Pasta er godt dagen før. Og så ville jeg lade være med at drikke fredagsbajer med vennerne, for alkohol gør ikke noget godt for den fysiske præstation, slutter Thomas Rostgaard Andersen.

Herunder kan du så se alle de måltider, som Kasper Enghardt har indtaget henover de fire dage.

Præcis hvilke madvarer, han får de nødvendige kalorier fra, er noteret.

Sammensætningen af kulhydrat, protein og fedt kan også aflæses.

Fredag d. 5. oktober.

Lørdag d. 6. oktober.

Søndag d. 7. oktober (kampdag).

Før-kamp måltid.

Efter-kamp måltid.

Mandag d. 8. oktober (dagen efter kamp).

