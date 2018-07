Skrald koster millioner: - Kunne være brugt på børn og ældre

Plastikkrus, kapsler, glaskår og madrester. Det flyder med skrald i det østjyske landskab, og problemet er langt fra blevet mindre af, at det varme vejr indbyder til udflugter i det grønne.

I Aarhus Kommune koster det i år seks millioner kroner mere end budgettet, at flere bruger parker og strande og glemmer at rydde op efter sig selv.

Også i Randers Kommune har man et skraldeproblem. Hvert år giver det udgifter i millionklassen.

- Jeg tænker, at vi bruger op til tre millioner kroner om året på den slags renholdelse i Randers Kommune, og det svarer jo til driften af en børneinstitution, siger Jørgen Niemann, der er leder af affaldsområdet i Randers Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Unge tog sagen i egen hånd

To unge mennesker fra Randers var tirsdag vidne til, hvor meget affald der bliver efterladt rundt omkring, da de var ude og fiske ved Gudenåen.

- Vi syntes, det var rigtig klamt at være der, og vi var ret chokerede over, at man ikke kan finde ud af at rydde op efter sig selv, sagde 16-årige Petrea Feodora Krustrup Nielsen onsdag til TV2 ØSTJYLLAND.

- Der er så mange faciliteter, som vi egentlig gerne vil benytte, men når der er så klamt og så mange ting, man kan træde op i fødderne, så gider man ikke bruge dem, siger Petrea Feodora Krustrup Nielsen. Foto: John Hyldahl

Sammen med sin ven Max Oliver Møller Christensen startede hun derfor en affaldsindsamling onsdag, hvor det lykkedes at skrabe skrald nok sammen til ti sorte sække.

Borger: - Kunne bruges på ældre og børn

I Randers er flere borgere overraskede over, at kommunen hvert år må bruge tre millioner kroner på at samle henkastet skrald op.

- Det er jo penge ud af vinduet. Det er ikke noget, vi behøvede at bruge penge på, hvis bare folk ville tage sig sammen, så havde vi tre millioner kroner til de ældre, børnehaver og skoler, siger Johan Poulsen fra Randers til TV2 ØSTJYLLAND.

Clara Dondes har også svært ved at begribe, at skrald udløser en udgift på flere millioner kroner.

- Det er noget, folk kan gøre selv. Der er så mange andre ting i kommunen, som folk ikke kan gøre selv, som de penge kunne være blevet brugt til, siger hun.