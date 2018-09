Det er formentlig gået op for de fleste, at det regner de fleste steder i Østjylland.

På TV2 ØSTJYLLAND vil vi rigtig gerne have regnvejrsbilleder fra det østjyske. Du kan sende billederne til redaktion@tv2oj.dk. Eller sende dem via TV2 ØSTJYLLANDS facebook.

DMI har fredag udsendt varsel om kraftig regn og skybrud.

Varslet gælder Djursland, Odder, Kronjylland, Sydøstjylland, Silkeborg, Aarhus og Samsø.

DMI varsel for kraftig regn og skybrud. pic.twitter.com/kCWjOAkXMl

DMI forventer mellem 30 og 40 mm regn på seks timer med mere end 15 mm på 30 minutter.

Den kraftige regn slipper Østjylland klokken 14.00. Men der vil fortsat være risiko for regn frem til klokken 18.00.

Store dele af Odder blev den 14. august hårdt ramt af oversvømmelser efter et skybrud fik Odder Å til at gå over sine bredder. Arkiv.