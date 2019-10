Så du den 20 meter høje ildsøjle? Ring ikke til politiet

Der kan vente et vildt syn, hvis du er en af de mange trafikanter på motorvejen ved den sydlige del af Randers.

Her er der nemlig planlagt en afbrænding af naturgas, og flammerne forventes at være omkring 20 meter høje.

- Der er ingen grund til bekymring, det er en kontrolleret afbrænding af naturgas, skriver Østjyllands Politi på deres Twitterprofil.

Det er gasselskabet Evida, der i cirka en halv time afbrænder gassen, og de har fået lov af både politi og brandvæsen på forhånd. Det er nemlig nødvendigt at tømme de rør, virksomheden har til at løbe i området, og det gøres lettest ved at afbrænde gassen.

På Motorvej E45 ved den sydlige del af Randers (Paderup) kan man i tidsrummet kl. 6-7 se en 20 meter høj ildsøjle i nærheden af motorvejen. Der er ingen grund til bekymring, det er en kontrolleret

afbrænding af naturgas #politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) October 7, 2019

Og hvis man udover synet undrer sig over, at morgenradioen pludselig bliver overdøvet udefra, så skyldes det igen afbrændingen. Det kan nemlig give en larm på 110 decibel – altså tilsvarende et lettende F-16 kampfly.

Beboere i området er på forhånd informeret om afbrændingen.