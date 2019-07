Flere tilskadekomne i ulykke mellem letbane og bil

Der har lørdag formiddag været et sammenstød mellem en personbil og et tog på letbanen i Trustrup på Djursland.

Det oplyser Østjyllands Politi.

Fire personer er kommet til skade ved ulykken. De befandt sig i personbilen. Det skriver Østjyllands Politi på Twitter. To af de involverede personer er alvorligt tilskadekomne. De er bragt til Skejby sygehus.

Status på uheld imellem Letbanetog & personbil i Trustrup. Fire tilskadekomne i personbil heraf to alvorligt. Disse bragt til Skejby sygehus. Ingen tilskadekomne i tog. Myndigheder herunder havarikommission arbejder på stedet. Pressemeddelelse tilgår snarest. #politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) July 6, 2019

Letbanetoget efter ulykken i Trustrup på Djursland. Foto: Per Øxenholt / Ritzau Scanpix

Bliv væk fra området

Østjyllands Politi modtog meldingen klokken 11.05 via 112 og er i øjeblikket massivt til stede i området. Politiet appellerer til, at folk holder sig væk fra ulykkesstedet.

Uheld i Trustrup på Norddjurs imellem en personbil og et Letbanetog. Politi, Beredskab og sunhedspersonale arbejder på stedet. Hold jer væk fra området, så ambulancer kan køre uhindret på de små veje.#politi.dk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) July 6, 2019

- Folk skal lade vær med at søge frem mod uheldet, da vi arbejder i området og skal kunne komme ordentligt til, siger vagtchef Martin Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.

En akutlægehelikopter er ankommet til hjælp med de tilskadekomne.

Store forsinkelser og aflysninger i letbanetrafikken

Trafikselskabet Midttrafik oplyser på sin hjemmeside, at der vil være store forsinkelser og aflysninger i forbindelse med ulykken. Driften på letbanen mellem Hornslet og Grenaa er indstillet på grund af politiets arbejde i Trustrup.

To personer er kørt til Skejby Sygehus fra ulykkesstedet. Foto: Per Øxenholt / Ritzau Scanpix

Mellem Odder og Hornslet kører letbanen kun en gang i timen i hver retning.

Midttrafik arbejder på at indsætte erstatningsbusser.

Trustrup ligger 13 kilometer sydvest for Grenaa, der er endestation på den letbanestrækning, der går fra Aarhus til Grenaa.

Uheldet skete i Trustrup på Djursland.

Problemer på åbningsdagen

Efter flere udsættelser rullede den første letbanetur fra Grenaa mod Aarhus på skinnerne den 30. april 2019, klokken 05.14.

Den første tur fra Grenaa til Aarhus var med store forsinkelser, der blandt andet skyldtes, at bommene, der er placeret steder, hvor letbanen krydser vejen, ikke kørte op og ned ad sig selv, og chaufførerne manuelt måtte ud og og styre dem.

Det har endnu ikke været muligt at få be- eller afkræftet om formiddagens ulykke hænger sammen med en sådan teknisk fejl. TV2 ØSTJYLLAND arbejder på at få en udtalelse fra Letbanen.

04:19 VIDEO: Åbningsdagen for letbanestrækningen var fuld af problemer. Info-tavlerne var ikke opdaterede, og bommene ville ikke køre ned, hvilket gav store forsinkelser, da chaufførerne manuelt måtte ud og styre dem. Luk video

Denne artikel opdateres løbende.