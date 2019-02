Sponsor anklages for at snyde danske sportsfolk: - Det er svinsk

DTC-køreren Niklas Voetmann fra Voel ved Silkeborg kommer ikke til at stille op i Danmarks største motorsportsserie i 2019, som det ser ud lige nu.

Hans team, Voetmann Racing, har nemlig trukket sig, fordi de ikke kan betale alle regningerne fra 2018-sæsonen, da et sponsorat på 100.000 kroner fra selskabet Lasergame Danmark aldrig tikkede ind, som det ifølge kørerens far, Claus Voetmann, ellers var aftalt.

Jeg synes, det er svinsk. Jeg synes, det er hamrende uprofessionelt, og jeg kan ikke forstå, at man overhovedet kan opføre sig på den måde. Claus Voetmann, far til Niklas Voetmann

- Det betyder rigtig, rigtig meget. 100.000 kroner er altså mange penge, så det gør en forskel fra at kunne til ikke at kunne, fortæller Claus Voetmann til TV 2 SPORT.

Her ses Lasergame-logoet på Voetmann-bilen. Foto: TV2 Sport

Han fortæller, at han første gang mødte manden bag Lasergame Danmark, Benjamin Huss, til et netværksmøde i november 2017.

Ifølge Voetmann indgik de før sæsonstarten året efter en aftale om sponsoratet, der betød, at Benjamin Huss fik sit sponsornavn på både teamets kørerdragt og på bilen i hele sæsonen.

Jeg kan ikke tage ansvar for, at Voetmann Racing ikke kommer ud at køre i 2019. Benjamin Huss, direktør, Lasergame Danmark

Da sponsoren nu blev betragtet som en del af teamet, og fordi de 100.000 kroner ikke skulle bruges med det samme, blev der ifølge Claus Voetmann ikke fremsendt en regning med det samme.

- Set i bakspejlet er det en dumhed fra vores side, og det kommer aldrig til at ske mere, fortæller Voetmann, der først bad om pengene i august 2018, hvor en stor regning på reservedele skulle betales.

Claus Voetmann får han dog ingen reaktion på regningen, hvorefter det ender med adskillige rykkere for pengene helt frem til november. Det var også uden held, inden Benjamin Huss til sidst afviste at betale.

- Vi havde ingen aftale

I mellemtiden missede Niklas Voetmann blandt andet et DTC-løb på Jyllandsringen som følge af ubetalte regninger.

- Det er ikke en måde at behandle folk på, og slet ikke en måde at behandle en ung fyr på 22 år på, som har den store passion, han har, og har nogle muligheder i det, hvis ellers der er den rigtige opbakning, mener Claus Voetmann.

Men Benjamin Huss afviser blankt, at der på noget tidspunkt har været en aftale om et sponsorat på 100.000 kroner med Voetmann Racing.

- Jeg kan ikke tage ansvar for, at Voetmann Racing ikke kommer ud at køre i 2019. Det kan jeg ikke, og det er fordi, jeg aldrig har bundet mig til at betale 100.000 kroner til dem. Der findes ingen kontrakt, fortæller Benjamin Huss til TV 2 SPORT.

- Jeg har aldrig nogensinde lovet nogen eller underskrevet en aftale på, at jeg ville give 100.000 kroner.

Randers-profil fik ikke løn

Heller ikke håndboldklubben Randers HK har meget til overs for Benjamin Huss, efter et afbrudt samarbejde mellem de to parter i december sidste år betød, at den tyske profil Nina Müller måtte forlade klubben, fordi hun ikke fik tilstrækkeligt med løn.

Klubbens direktør, Per Rasmussen, fortæller, at de før 2018-sæsonen indgik de en aftale, hvor Lasergame Danmark med Benjamin Huss i spidsen skulle agere spillersponsor for Nina Müller ved at betale en del af hendes løn.

Her ses Nina Müller i aktion for Randers HK. Foto: TV2 Sport

Ifølge direktøren levede Huss dog ikke op til aftalen, hvilket også blev bekræftet af Nina Müller selv. Tyskeren har for øjeblikket en sag kørende mod Benjamin Huss, og derfor vil hun ikke udtale sig til TV 2 SPORT.

Lasergame Danmark-direktøren mener dog stadig, at han har sit på det rene i forholdet til samarbejdet omkring håndboldspilleren.

Jeg føler, at det her er lidt en hetz mod mig som person. Benjamin Huss, direktør, Lasergame Danmark

Hvis du har overholdt dine aftaler, har Nina Müller så også fået den løn af dig, hun skulle have?

- Jeg har ikke noget udestående med hverken Nina Müller eller Randers HK. Jeg har overholdt de aftaler, jeg skal overholde.

Har du betalt hendes løn?

- Jeg har overholdt mine aftaler, ja.

Og det involverer også at betale hendes løn?

- Det involverer alle parter af aftaler.

Men hører lønnen ind under det?

- Hvis det er en del af en aftale, ja, så gør det.

Og var det en del af aftalen?

- Jeg udtaler mig ikke omkring den aftale, jeg har haft med Nina, fortæller Benjamin Huss.

Anklagerne fra flere kanter gør indtryk på Huss, der fastholder, at han ikke har trådt forkert i de nu forhenværende samarbejder.

- Det gør mig virkelig ked af det, og jeg er ked af at folk har haft en dårlig oplevelse med mig, og det tager jeg naturligvis til efterretning, det er klart. Det er jo ikke godt, at folk tænker dårligt om mig. Jeg føler, at det her er lidt en hetz mod mig som person, fordi der er nogen, der har set sig sure på mig, ikke kan lide mig eller ikke føler, de har fået det ud af mig, de gerne ville have, siger Benjamin Huss.

Ifølge TV 2 SPORT's oplysninger har både fodboldklubben AGF og flere andre danske motorsportshold i Danmark også tidligere afbrudt et samarbejde med Benjamin Huss, fordi de ikke mener, han har overholdt sin del af aftalen.

Konsekvensen af et presset marked

Ovenstående tilfælde er ikke enestående, for selvom mængden at lignende sager om uoverensstemmelser er faldet, er det stadig et stort problem med misligeholdte aftaler og kontrakter i den danske sportsverden, hvor der er rift om sponsorkronerne.

Du skal ikke langt ned, før han kan løbe om hjørner med administrationerne. Simon Bastiansen, sponsorrådgiver hos MKTG Danmark

Det fortæller sponsorrådgiver i marketingsvirksomheden MKTG Danmark, Simon Bastiansen.

- Det er et presset marked, det er der ingen tvivl om. Der er kamp om kronerne, og man går efter de samme sponsorer og tænker ikke i nye veje. Det er hårdt arbejde, men så sker det her desværre.

- Det er helt klart et problem. Det er bare ikke alt, der bliver opdaget eller sagt. Hvis du er oppe på landsholdsniveau eller lignende, ville han (Benjamin Huss, red.) blive spottet med det samme. Men du skal ikke meget langt ned, før han kan løbe om hjørner med administrationerne, og det er ikke engang en tese – det er noget, jeg ved. Vi skal ikke langt ned i rækkerne, før det bliver amatørernes paradis, fortæller Simon Bastiansen, der også tidligere undervist sportsfolk og klubber i blandt andet erhvervsret og i at tegne korrekte kontrakter på SponsorAkademiet.

Hvis det handlede om ens egen økonomi hjemme i huset, ville man tænke meget mere rationelt. Simon Bastiansen, sponsorrådgiver hos MKTG Danmark

Og han mener ikke, at der eksisterer tilstrækkelig viden omkring det at skaffe sponsorer og tegne aftaler i den brede danske sportsverden.

- Man bruger måske pengene på at forbedre det sportslige i stedet for at opgradere omkring salg og marketing. Og det er en klassiker, der også ses på de højeste, bonede gulve herhjemme. Man skal selvfølgelig sikre sig, at man som minimum har en kontrakt, og at man i hvert fald får minimum 50 procent ved indgåelse af aftalen. Man venter aldrig og tror og håber på, at pengene kommer. Det er simpelthen for farligt og usikkert.

- Hvis det handlede om ens egen økonomi hjemme i huset, ville man tænke meget mere rationelt, men i sportens verden glemmer man det nogle gange, og man tænker meget mere med hjertet end med hjernen. Det er derfor, han (Benjamin Huss, red.) har så frit spil, desværre.

I den specifikke situation omkring Voetmann Racing kommer han derfor også med et opråb til DTC-teams bagland, der bør skride til handling for at forbedre vilkårene for holdene i jagtens på penge og sponsorer.

- Danmarks Motor Union har også lidt at skulle have sagt i det her, synes jeg. Hvis de ser sådan en som ham her (Benjamin Huss, red.), skulle de måske lige sige ’skulle vi prøve at sende de her teams på et kursus, sende en mand ud eller lave nogle tips og tricks til dem’, mener Simon Bastiansen.