Seks ud af ti børn sover med deres mobil ved sengen

Lyset er slukket, dynen trukket op og hovedet placeret på hovedpuden klar til en god nats søvn.

Sådan ville det ideelt se ud på ethvert børne- eller teenageværelse i Danmark, men sandheden er, at der hos næsten halvdelen sniger sig et forstyrrende element ind: En smartphone eller en tablet.

Det viser en ny undersøgelse, som Psykiatrifonden har foretaget blandt 1.007 forældre til børn mellem 7 og 15 år.

Seks ud af ti af disse børn har altid eller ofte den lille skærm hos sig i det rum, de sover i.

Det overrasker chefpsykolog Ditte Charles fra Psykiatrifonden. For selvom en telefon på sengebordet virker harmløs, kan den have konsekvenser for børnenes trivsel.

- Vi ved, at det er en risikofaktor for adfærdsvanskeligheder, depression, mistrivsel og problemer med indlæring, siger hun.

Søvn styrer børns trivsel

En lysende skærm i soveværelset påvirker søvnen - uanset om barnet bruger den eller ej.

Det blå lys fra skærmen hæmmer det hormon, som hjælper os til at falde i søvn, og notifikationer eller beskeder forstyrrer. Det betyder, at børnene sover kortere, typisk vågner flere gange om natten og står op både trætte og uoplagte den følgende dag.

- Søvn er en essentiel del af børn og unges fysiske og psykiske udvikling, og hos de børn, der i forvejen har nogle psykiske problemer i sit liv og er lidt sårbare, er mangel på søvn associeret med depression, siger Ditte Charles.

Ikke så nemt at slippe

Samtidig er telefonen børnenes portal til underholdning, opdateringer og venner.

Bruger de den lige inden, de skal sove, lærer de sig aldrig at slappe helt af, fortæller Imran Rashid, som er læge og forfatter til bogen 'Sluk - kunsten at overleve i en digital verden'.

Når telefonen ligger ved din side om aftenen eller natten, så svarer det til, at du har købt en masse lottokuponer, og inden du skal sove, bliver lottotallene udtrukket lige ved siden af dig. Imran Rashid, læge og forfatter til bogen 'Sluk - kunsten at overleve i en digital verden'.

- Når telefonen ligger ved din side om aftenen eller natten, så svarer det til, at du har købt en masse lottokuponer, og inden du skal sove, bliver lottotallene udtrukket lige ved siden af dig. Mon du så falder i søvn, eller ligger du og spekulerer over, om det er de rigtige tal?, siger han.

Dermed bliver mobilen en stressfaktor, fordi de har svært ved at holde fingrene fra den og tjekke, hvad der sker.

Netop derfor kan det være svært som forældre at lave regler eller restriktioner omkring brugen - særligt over for deres større børn.

Herunder kommer Ditte Charles og Imran Rashid med en række råd til forældre.

Sådan får du telefonen ud af børne- eller teenageværelset

1 - Start tidligt med rutiner

Undersøgelsen viser, at det er hver femte syv-ni-årige, der bruger telefonen inden sengetid, mens det gælder syv ud af ti af dem mellem 13 og 15 år. For nogle starter vanen altså meget tidligt.

Det kan du gøre: Allerede når dit barn er lille, kan du begynde at gøre det naturligt, at telefonen eller tabletten ikke hører til ved sengen - på samme måde som det er naturligt at børste tænder inden sengetid. Hermed bliver det nemmere at fastholde, jo ældre dit barn bliver.

2 - Vær det gode eksempel

Børn følger også med i, hvordan deres forældre gør. Derfor kan du som forældre selv være et godt eksempel på, hvordan en god søvn uden tabletten eller telefonen ved hovedpuden ser ud.

Det kan du gøre: Anskaf selv et væggeur og saml alle hustandens telefoner i køkkenet, så det bliver en naturlig del af aftenrutinen.

3 - Brug et vækkeur

En årsag til, at telefonen er praktisk i soveværelset, er, at den kan bruges som væggeur. Den ender dog ofte som alt muligt andet: Underholdning, arbejde, kontakt med vennerne.

Det kan du gøre: For helt at undgå den fristelse kan man købe et vækkeur til sit barn, så det er nemt at komme op, mens telefonens negative indflydelse bliver ude af soveværelset.

4 - Lær 'hjernelanding'

Når man skal sove, er det vigtigt ikke at bombardere hjernen med indtryk. I stedet skal den slappe af. Imran Rashid kalder det "hjernelanding", fordi man - ligesom et fly - er nødt til at "sænke farten", inden man kan "lande".

Det kan du gøre: I stedet for at tjekke telefonen, så læg den i et andet rum, dæmp lyset, læs en bog, som danner billeder og imiterer drømme - og gør det hver aften, så det bliver som et ritual for hjernen.

5 - Lav regler - og snak om dem

Det er ifølge Imran Rashid vigtigt, at man ikke bare laver regler. De unge skal selv opdage og erkende, at det er bedre at lægge telefonen fra sig inden sengetid, hvis man som forældre ønsker, at de ændrer adfærd.

Det kan du gøre: Lav retningslinjer omkring brugen af telefonen, som I snakker om løbende. På den måde vil din teenager selv reflektere over, hvilke valg de træffer. De vil måske opdage, at de sover bedre og har det bedre uden en lysende skærm som godnathistorie.

Kilder: Ditte Charles, chefpsykolog i Psykiatrifonden og Imran Rashid, forfatter