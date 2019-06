Efter regn og blæst - de fleste får solrig pinsedag

Efter en regnfuld og blæsende start på pinsen er bedre vejr på vej op over Danmark med både sol og roligere vindforhold.

Mens der var vindstød af stormende kuling langs Jyllands vestkyst indtil i nat og byger i den nordlige del af Jylland, stod man i den sydlige og østlige del af landet op til solrigt pinsevejr, der i de meget tidlige morgentimer lod pinsesolen danse.

Satellitbillede pinsemorgen klokken 7. Foto: NOAA / SMHI

Det er et lavtryk over Danmark, der har givet det ustadige vejr.

Lavtrykket bevæger sig mod nord, og vi kommer pinsedag således ind i det område med overvejende solrigt vejr, der pinsemorgen (se satellitbillede ovenfor) ligger nede over Nordtyskland og Holland.

Solrigt vejr de fleste steder

Der venter en pinsedag, hvor solen vil bryde igennem mange steder i landet, og efterhånden også i de nordlige egne, hvor skyerne dog stadig vil hænge tungt i formiddagstimerne.

Prognose: Skydække pinsedag klokken 14. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Ud på eftermiddagen kan der dannes enkelte skyer på himlen, men ellers vil det overordnede indtryk blive en solrig pinsedag.

Over den sydlige og østlige del af landet trækker højtliggende slørskyer op. Dem vil solen overvejende kunne skinne igennem.

Prognose: Temperaturer pinsedag klokken 16. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Temperaturerne bliver noget højere, end vi oplevede det lørdag. De fleste får mellem 16 og 19 graders varme, og lokalt kan det godt blive lidt lunere ud på eftermiddagen.

Dertil kommer, at vinden ventes at aftage. Dermed er der lagt op til en ganske pæn pinsedag med rolige vindforhold og gode chancer for sol.