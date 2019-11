Dette efterår kan blive det vådeste nogensinde i Danmark

Det har regnet utrolig meget i dette efterår.

Vi har set langvarigt silende regn, som har ført til oversvømmemede åer, og der har været skybrud med oversvømmede gader.

I september og oktober faldt der henholdsvis 130 og 129 millimeter regn. Det normale er 73 og 76 millimeter.

Vi er halvvejs gennem november, som indtil nu har budt på 41 millimeter. Normalt falder der 79 millimeter, hvilket gør måneden til den mest nedbørrige i Danmark.

Nedbør i efteråret. Foto: GRAFIK / TV 2 Vejret

Samlet for hele efteråret er vi nået op på 300 millimeter regn. Det er 72 millimeter mere end det normale, så der er næsten kommet en måneds mere regn dette efterår, end der plejer.

Rekorden er fra 1967, hvor der samlet faldt 327 millimeter. Den rekord nærmer vi os yderligere i dag, hvor der ventes at falde 10 til 15 millimeter regn i gennemsnit over landet.

Prognose af regn for lørdag den 16. november. Foto: GRAFIK / TV 2 Vejret

Der står flere regnvejr i kø til at ramme Danmark i næste uge, så rekorden fra 1967 kan måske stå for fald. Nedenstående prognose viser, at der ventes omkring 30 millimeter regn i Jylland og cirka 20 til Øerne i løbet af de næste syv dage.

Prognose af regn frem til fredag den 22. november. Foto: GRAFIK / TV 2 Vejret