Barsk nat - blæsevejr med vindstød af stærk stormstyrke passerede Danmark

Der er sikkert mange danskere, der i perioder har ligget vågne til lyden af rusk i trækronerne eller knirken i taget, når kraftige vindstød tirsdag aften og natten til onsdag tog fat.

Et relativt kraftigt lavtryk har nemlig siden tirsdag passeret landet. Først med regn og siden med kraftig blæst.

Allerede i de tidlige aftentimer tirsdag nærmede et kraftigt vindfelt sig den jyske vestkyst fra Nordsøen.

Som aftenen og natten skred frem, bredte området med kraftig blæst sig til resten af landet.

Højeste vindstød natten til onsdag. Både på Rømø, samt ved Blåvandshuk nåede vindstødene stærk storm. Foto: TV 2 Vejret

Stormende kuling med vindstød af stærk storm

Mest blæsende har det været langs den jyske vadehavskyst, hvor middelvinden sent tirsdag aften nåede op på 21,6 meter per sekund på Rømø - det svarer til stormende kuling.

Samme sted nåede vindstødene også op på 30 meter per sekund, hvilket er stærk storm. Også ved Danmarks vestligste punkt, Blåvandshuk, nåede vindstødene, med 29,2 meter per sekund, stærk storm. Ved Vester Vedsted - også ved vadehavskysten - nåede vindstødene med 28,8 meter per sekund, også stærk storm.

Derudover blev der ti andre steder i landet målt vindstød af stormstyrke. 22 steder blev der målt vindstød af stormende kuling - selv langt inde over land.

Nattens blæsevejr er det kraftigste, som har ramt Danmark, siden stormen Knud 21. september. Dengang blev der i Hanstholm målt fuld storm med 26,5 meter per sekund, mens vindstødene nåede orkan med 34,6 meter per sekund.

Onsdag morgen er det fortsat blæsende over især den østlige del af landet, men i dagens løb aftager vinden gradvist.