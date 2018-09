16.000 færre indlæggelsestimer i Silkeborg

På Diagnostisk Center i Silkeborg har de haft succes med at nedbringe antallet af indlæggelser. Det viser en ny undersøgelse, som har vurderet centrets nye tilbud om en akut hotline.

- Patienternes forløb kan med tilbuddet tilpasses mennesket bag patienten, og ofte betyder det, at indlæggelse kan undgås, siger ph.d.-studerende Anders Damgaard Møller, der har udført undersøgelsen.

Fleksible indlæggelser

Ordningen hedder "fleksible indlæggelser" og går ud på, at en udvalgt gruppe af kroniske patienter kan benytte sig af en telefon-hotline, når de oplever, at deres sygdom bliver forværret. Hotlinen er bemandet 24 timer i døgnet af fagligt personale, der kan yde akut rådgivning til patienterne.

Hvis råd og vejledning gennem telefonen ikke er nok, vurderer medarbejderen fra hospitalets akutteam, om patienten skal indlægges på hospitalet eller tilses i eget hjem.

Lovende resultater

I løbet af de to år, hvor ordningen har kørt, er det foreløbig lykkedes at halvere antallet af indlæggelser. Det svarer sammenlagt til 16.000 timer mindre om året.

- De foreløbige resultater ser lovende ud. Samtidig er det spændende, at vi i Region Midtjylland er med til at udvikle nye og innovative patientforløb, som fleksible løsninger er et godt eksempel på, siger Henrik Gottlieb Hansen, der er formand for hospitalsudvalget i Region Midtjylland.

Resultatet har fået flere andre hospitaler til at henvende sig til Regionshospitalet i Silkeborg for at høre nærmere om ordningen.