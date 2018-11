Organiseret snyd i vognmandsfirma giver rødt kort

Seks chauffører mister retten til at sætte sig bag rattet i lastvogne og busser, har Vestre Landsret bestemt tirsdag.

Årsagen er, at mændene som ansatte i et vognmandsfirma i Horsens deltog i systematisk overtrædelse af reglerne om køre- og hviletid. Det røde kort gælder i perioder fra tre år til seks måneder.

Afgørelsen er en lempelse i forhold til det resultat, som byretten i Horsens oprindeligt nåede frem til. Dengang gjaldt frakendelsen også kørsel i personbiler. Nu er det udelukkende tunge køretøjer.

Den mildere sanktion var også ønsket af anklagemyndigheden, fordi færdselsloven i mellemtiden er blevet ændret, oplyser Statsadvokaten i Viborg.

Slipper for fængselsstraf

I øvrigt er dommen stort set en stadfæstelse af byrettens dom. Det betyder, at mændene skal betale bøder og afsone samfundstjeneste i stedet for fængselsstraf.

Den mildeste sanktion er på 40 timer og 20 dages betinget fængsel, den hårdeste drejer sig om 100 timer og fire måneders betinget fængsel.

Da sagen blev behandlet af byretten, blev det slået fast, at vognmanden havde sat lovovertrædelserne i system. Hele 330 lovovertrædelser var han tiltalt for.

Førerkort blev misbrugt for at dække over, at chaufførerne blæste på de lovpligtige pauser - altså reglerne om køre- og hviletid.

Vognmand har afsonet fængselsstraf

I februar 2017 blev den nu 41-årige mand idømt fængsel i otte måneder, hvoraf de to måneder skulle afsones.

Hans opførsel var så alvorlig, at retten besluttede, at den normale straframme på seks måneder skulle sprænges. Oveni kom en bøde på 919.500 kroner. Han ankede ikke til landsretten.

Med dommen er det endelige ord sagt i en sag, som politiet har betegnet som danmarkshistoriens hidtil største om misbrug af førerkort.