Økonomisk presset kommune tømmer reservepulje

På et byrådsmøde tirsdag aften blev det besluttet at bruge alle pengene fra den ene af to reservepuljer i Norddjurs Kommune.

På den måde kan voksen- og plejeudvalget slippe for at finde 9,5 millioner kroner, som de ellers var blevet pålagt at spare i forbindelse med en større sparerunde i kommunen.

Det var godt, at vi havde lagt en reservepulje ind. Jan Petersen (S), borgmester i Norddjurs Kommune

Det siger kommunens borgmester, Jan Petersen (S), til TV2 ØSTJYLLAND.

- Tingene har ikke udviklet sig 100 procent i overensstemmelse med det budget, vi havde lagt. Så det var godt, at vi havde lagt en reservepulje ind.

Jan Petersen forklarer, at budgettet er skredet, fordi kommunen har fire indbyggere, der er blevet dømt. De fire personer kan ikke kan afsone deres straf i et almindeligt fængsel.

I stedet skal de tilbydes en foranstaltning, som er meget dyr for kommunen.

- De domme har hverken jeg eller forvaltningen haft mulighed for at forudse, siger Jan Petersen.

På kanten af rimelighed

Forud for tirsdagens byrådsmøde stod formanden i voksen- og plejeudvalget, Lars Møller (S), klar med et krav til borgmesteren.

Han ville have dækket noget af budgetoverskridelsen, for han fandt det ikke muligt at finde pengene andre steder.

- Vi kommer på kanten af, hvad vi synes er rimeligt at levere til borgerne, hvis vi skal spare yderligere, sagde Lars Møller.

Lars Møller sagde før byrådsmødet, at ældre og plejeudvalget ikke kunne finde pengene til at dække budgetoverskridelsen. Foto: TV2 Østjylland

Den holdning fik han opbakning til hos borgmesteren ved tirsdagens byrådsmøde.

- Vi vil ikke spare mere på ældreområdet. Til gengæld er det væsentligt for os, at vi forsøger at erobrere lidt råderum, så vi kan gøre tingene lidt bedre til næste år, siger Jan Petersen.

Stram styrring

Indtil videre må Jan Petersen dog vente til næste budgetår, før det kan lade sig gøre.

Vi skal ikke ud i en rammebesparelse, hvor alle bliver tvunget til at spare til efteråret. Jan Petersen (S), borgmester i Norddjurs Kommune

Samtidig kan borgmesteren konstatere, at den ene af kommunens to reservepuljer nu er brugt op. Den resterende pulje er på omkring fem millioner kroner.

- Den skal række resten af året. Vi skal ikke ud i en rammebesparelse, hvor alle bliver tvunget til at spare til efteråret. Men der er ingen tvivl om, at det er stram styrring, siger Jan Petersen.

Norddjurs Kommune er i gang med en historisk stor sparerunde og skal finde 51 millioner kroner i budgettet for 2019 for at undgå at blive sat under administration.

Samlet skal kommunen finde 392 millioner kroner i løbet af de næste fire år.