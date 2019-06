Nu er fristen udløbet: I dag skal valgplakaterne være væk

40 dage. Så længe har det været lovligt for politikerne at have plader med deres ansigter hængende i de østjyske lygtepæle.

Men da torsdag blev til fredag var det slut. Politikernes frist for at få fjernet de sidste plakater udløb ved midnat. Har de ikke fået alle med, får de først et påbud om at fjerne dem og siden en bøde, hvis plakaterne ikke er fjernet inden 24 timer.

- Hvis de hænger efter torsdag, klipper vi dem ned på partiernes regning. De har otte dage efter valget til at få det gjort, og ellers skal de betale omkostningerne, for at vi gør det, har chef for drift og myndighed i Aarhus Kommune, Kim Gulvad Svendsen, tidligere sagt til TV2 ØSTJYLLAND.

På hver plakat står der en afsender, så kommunen ved, hvem der skal have regningen. I snit koster det i omegnen af 300 kr. pr. plakat.

En valgkamp, der i den grad rimede på klima, er slut, og i disse dage piller kandidater og hjælpere valgplakater ned fra træer og lygtepæle. Men de glemmer lidt for ofte de plastikstrips, som holder plakaterne. Og det er simpelthen for dobbeltmoralsk, lyder det fra borgerne.

Strips bliver liggende

Der er strenge regler både for opsætning - og altså nedtagning af valgplakater. Det kan man læse meget mere om på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside. Her står der blandt andet, at:

- Valgplakaterne og de midler, der er brugt til at hænge dem op med (strips, snore m.v.) skal være taget ned igen senest 8 dage efter valgdagen ved døgnets afslutning.

Nogle steder har der i lygtepælene hængt virkelig mange valgplakater. Nu er det slut.

Men netop dét med at huske de strips, plakaterne har hængt i, kniber i praksis.

Det ærgrer Karen Westberg, som er vred over, at de politiske partier ikke kan finde ud af at rydde op efter sig selv i kølvandet på et klimavalg.

Karen Westberg rammer tilsyneladende et ømt punkt, for et opslag på Facebook, hvor hun udtrykker sin utilfredshed, er blevet mere end 2000 gange.

- Jeg er glad for, at folk deler de samme bekymringer, som jeg har. Der er mange, der har irriteret sig over det, og det er tankeløst at tro, at ting bare forsvinder, har Karen Westberg tidligere sagt til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi bliver nødt til at rydde op efter os, og det gør politikerne i særdeleshed, fordi de har lovet at kæmpe for et bedre klima og en bedre miljøpolitik.