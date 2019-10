Muslimsk folketingskandidat: - Isam B’s sang hører ikke hjemme i Højskolesangbogen

Er den danske sang en ung blond pige? Dét og flere andre spørgsmål har de seneste år gjort højskolesangbogen til centrum for stor debat.

Den populære sangbog er udkommet i 18 udgaver og trykt i 2,4 millioner eksemplarer. Og til næste år får Danmark endnu en ny udgave.

Problemet med den her sang er den hylder en specifik målgruppe, religion og minoritet. Jeg mener ikke, at en sang som Isam B’s er en neutral sang. Ali Aminali, folketingskandidat, Det Konservative Folkeparti, Aarhus.

I den forbindelse har musikeren Isam B skrevet en sang om ramadan - den helligste måned i den islamiske kalender. Sangen deler vandende, og blev onsdag aften debatteret på Testrup Højskole.

Den konservative folketingskandidat Ali Aminali fra Aarhus er selv er muslim, men hans holdning til sangen er klar: Sangen passer ikke ind i den folkekære sangbog.

- Problemet med den her sang er, at den hylder en specifik målgruppe, religion og minoritet. Jeg mener ikke, at en sang som Isam B’s er en neutral sang. Den har en politisk, ideologisk og religiøs følelsesmæssig baggrund, siger Ali Aminali til TV2 ØSTJYLLAND.

Ali Aminali tolker Isam B’s sang som et udtryk for et opdelt Danmark, som han ikke kan se sig selv i.

- Jeg er selv muslim, men jeg kan ikke se, at Danmark er delt op, som Isam B fortæller det i sangen, siger han.

Der var onsdag mødt mange mennesker op til debat om fremtidens højskolesangbog på Estrup Højskole.

Jørgen Carlsen er formand for Højskolesangbogsudvalget. Han er uenig med Ali Aminali, og kan ikke afvise, at sangen bliver en del af sangbogen til næste år.

- Den indfanger den stemning, der er i Ramadan. Isam B elsker sit fædreland Danmark. Skal det faktum, at han er troende muslim, afholde ham fra at være fædrelandskærlig? Vi synes, at man skal operere med en åben danskhed, siger Jørgen Carlsen.

Han argumenterer samtidig med, at muslimer er en del af det danske samfund og dermed også en del af den folkekære sangbog.

- Ramadan er en del af hans og andres praktiserende muslimers liv. De lever i Danmark. Jeg synes, at det er helt i orden, at de også får en stemme i højskolesangbogen, siger han.

I løbet af 2018 kunne alle danskere komme med bud på sange, der skal skrives ind i den nye højskolesangbog.

Et seminar skal skabe deres bud på nye sange til sangbogen, og i løbet af 2019 vil Højskolesangbogsudvalget afgøre hvilke sange, der skal med i den nye version, der udkommer 2020.