Morten Duncan Rasmussen er færdig i sin polske klub

Fodboldklubber med et akut angrebsproblem kan rette blikket mod Polen.

Superligahistoriens mest scorende spiller nogensinde, Morten "Duncan" Rasmussen, er nemlig blevet fri på markedet, efter at hans kontrakt med polske Pogon Szczecin er blevet ophævet.

Læs også Det sidste eventyr: 'Duncan' skifter Aarhus ud med Polen

Det skriver klubben på Twitter.

- I dag ophæves aftalen med Morten Rasmussen. "Duncan" spillede 11 ligakampe for os i foråret og scorede én gang. Vi takker spilleren for hans indsats i de blå og røde trøjer og ønsker ham held og lykke videre i karrieren, skriver Pogon Szczecin.

Morten "Duncan" Rasmussen (th.) havde det svært, efter at David Nielsen overtog cheftrænerposten i AGF. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Forlod Aarhus i januar

Den 33-årige ekslandsholdsspiller skiftede til den polske klub i januar, da han var blevet tilovers i AGF efter David Nielsens indtog som cheftræner.

Han nåede at spille 470 minutter for Pogon Szczecin. Efter sommerpausen har han ikke været i kamptruppen for den polske klub.

Tidligere i karrieren har han spillet for FC Midtjylland, Celtic, Sivasspor, AaB, Mainz og Brøndby.