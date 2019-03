Medisterpølse tilbagekaldes - indeholder salmonella

Hvis du har planlagt, at du skal have medisterpølse til aftensmad, eller har en af slagsen til at ligge i fryseren, bør du tjekke den, inden du spiser den.

Fødevarestyrelsen har nemlig analyseret medisterpølsen ’Frilandsgris Medister 7-10%’ "Fra Peter og Lene”' og konstateret, at produktet indeholder salmonella.

Det har fået Skara Meat Packers K/S til at tilbagekalde frilandsmedisterpølsen, som er solgt i landets Rema 1000-butikker.

- Selvom sidste anvendelsesdato er overskredet, kan det ikke udelukkes, at forbrugere har produktet på frost, skriver fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Fødevarestyrelsen råder forbrugeren til at kassere produktet eller levere det tilbage til butikken, hvor det er købt.

Risikoen for at blive smittet med salmonella opstår, hvis produktet ikke er tilstrækkeligt opvarmet eller gennemstegt. Symptomerne er blandt andet diarré, kvalme, mavesmerter, feber og opkast.