Mayonaise tilbagekaldes - kan blive hurtigere for gammel

Er udløbsdatoen den17.12.2019 på din Graasten Mayonaise, skal du ikke nødvendigvis regne med, at den kan holde så længe.

Der er nemlig målt for høj pH-værdi i et parti med den udløbsdato, og det betyder, at den ikke længere kan spises.

Den er ikke farlig at spise, men Fødevarestyrelsen anbefaler, at man smider den ud eller afleverer den tilbage til butikken, hvor den er købt.

Det drejer sig om den her: