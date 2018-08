Mand forsøgte at lokke 11-årig ind i bil med slik

I går forsøgte en mand at lokke en 11-årig dreng ind i sin bil omkring kl. 18.00 på Rundhøj Allé i Højbjerg. Manden forsøgte at lokke drengen ind i bilen med slik.

- Drengen fortæller, at en fremmed mand parkere i en bil tæt på, hvor han går. Manden kommer over til drengen, og spørger ham, om han ikke vil med ind i bilen og have noget slik. Han siger til drengen, at han kender hans forældre, fortæller Jakob Christiansen, der er pressemedarbejder hos Østjyllands Politi.

Drengen løb hjem til forældre

Den 11-årige dreng lod sig ikke lokke og skyndte sig i stedet hjem til sine forældre.

Drengen var ikke tryg ved at gå ind i bilen, så han fortalte manden, at han ville fortælle det til sine forældre eller politiet. Jakob Christiansen, pressemedarbejder, Østjyllands Politi.

Drengen skyndte sig at løbe væk, og manden gik ind i bilen og kørte derfra. Herefter modtog Østjyllands Politi anmeldelsen.

- Drengen har reageret fuldstændig, som han skulle.

Der har tidligere været anmeldelser af børnelokkere, men Østjyllands Politi mener ikke, at det er samme person, da signalementet er helt forskelligt.

- Først og fremmest er vi ved at efterforske sagen for at finde ud af, hvad der er sket. Vi tror ikke, at det har sammenhæng med tidligere episoder. Det lyder ikke som den samme person, og intet tyder på, at de skal have noget med hinanden at gøre.

Ingen grund til at bekymre børn

Østjyllands Politi mener ikke, at der er nogen grund til at bekymre børn eller forældre, men det er en god idé at have snakket med sine børn om, hvad man gør, hvis en fremmed henvender sig.

Der er ingen grund til at skabe frygt eller bruge konkrete episoder overfor børnene, men det er en god idé at fortælle, at man ikke går med en fremmed, at man skal løbe væk, hvis man er utryg og få fat i en voksen. Jakob Christiansen, pressemedarbejder, Østjyllands Politi.

Østjyllands Politi ved endnu ikke, hvem manden er, men han ønsker at komme i kontakt med nogen, der har set eller ved noget på telefon 114.