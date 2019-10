Mættede jorde giver store oversvømmelser

Overskriften på dette efterår har været regn, regn, regn.

Gennem flere måneder har regnen silet ned og mættet jorden med vand. Og når vandet ikke kan sive ned gennem jorden, opstår der hurtigt problemer. Meteorolog Jens Ringgård Christiansen er kørt til Jylland, hvor der har været nogle af de største oversvømmelser.

Første stop på ruten er Gudenåen. Danmarks længste å, 160 kilometer lang, og med et opland næsten lige så stort som Fyn. Gudenåen sender hver dag enorme mængder vand til udløbet i Randers Fjord.

- Gudenåen har sit udspring nær Vejle, og der er der lidt faldende vandstand lige nu, men længere henne ad åen, løber der stadig vand til. Det vil sige, at vandstanden stadig stiger her cirka 30 kilometer fra Randers Fjord, fortæller Jens Ringgård Christiansen og peger ud over det tydeligt turbulente vand.

De sidste tre måneder er der faldet cirka et halvt års regn over Danmark.

Vand ud over alle bredder

Halvanden time mod vest i Holstebro aflægger vejrbilen en haveforening i Holstebro et vådt visit.

Her er der god brug for gummistøvlerne, for vandet står et godt stykke op af støvleskafterne ved Danmarks næststørste å Storå. Vandet er faretruende nær på de huse, der ligger på en normalt attraktiv placering med have ned til åen.

- Her vi kan se, at vandstanden er ti meter, siger Jens Ringgård og peger på den røde-hvide målestolpe.

Den høje vandstand har givet små oversvømmelser, og der er et par huse, der har fået vand ind. Men de store oversvømmelser er udeblevet.

- Generelt er vandstanden steget cirka halvanden meter hen over weekenden ved Storåen, beretter Jens Ringgård Christiansen.

Åbnede sluserne

Længere oppe ligger vandkraftssøen, og der var man denne weekend nødt til at aflaste ved at åbne lidt for sluserne, så der begyndte at komme endnu mere vand ned til de i forvejen pressede områder.

- Det gjorde, at man var nervøse for, at vandet skulle stige for meget, men det ser ud til at have nået sit maksimum, og vandet begynder lige så stille at falde igen, siger Jens Ringgård Christiansen.

For en uge siden passerede vi et helt års normal nedbør, og meget tyder på, at 2019 vil blive et af de mest nedbørsrige i dansk vejrhistorie.

