Lokal Venstre-mand: Løkke og Jensen bør skiftes ud

Svend Møller Sørensen, der er medlem af Venstres hovedbestyrelse og kommuneforeningsformand i Skanderborg, er ikke tilfreds med næstformand, Kristian Jensen, og formand Lars Løkke Rasmussen.

Han mener, at de bør skiftes ud.

Svend Møller Sørensen mener ikke, at den nuværende formand og næstformand i Venstre gavner partiet.

- Problemet er, at der er en zigzagkurs. Der mangler ledelse, og det er den, vi skal have genoprettet, siger Svend Møller Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Han refererer til den seneste tids skriverier i aviserne, hvor venstres Claus Hjorth Frederiksen først meldte ud, at han mente, at Kristian Jensen skulle udskiftes som næstformand, og senere trak i land.

Claus Hjorth Frederiksen mente, at Kristian Jensen var illoyal over for formand Lars Løkke Rasmussen, da han i Berlingske fortalte, at han var imod en mulig SV-regering, som Løkke tidligere har foreslået.

Claus Hjorth Frederiksen. Foto: Mads Claus Rasmussen - Ritzau Scanpix

Modstridende udtalelser skader

- Venstre kan ikke holde til stridigheder, siger han og tilføjer:

- Venstre skal være et samlende parti i opposition til regeringen, og når man kommer med modstridende udtalelser som Claus Hjorth, så er der noget galt i ledelsen, siger Svend Møller Sørensen.

Han oplever, at mange medlemmer i Venstre er frustrerede over den seneste tids udtalelser i medierne:

- Jeg har mange medlemmer, der henvender sig og spørger, hvad pokker der sker i venstre, og så er det, at jeg siger, at det kan være, at der er brug for en ny ledelse.

Flere har peget på Jakob Ellemann Jensen som ny næstformand og kommende formand i Venstre. Foto: Mads Claus Rasmussen - Ritzau Scanpix

Om hans egne udtalelser kan skade partier, ved han ikke.

Han har heller ikke et bud på, hvem der skal træde i stedet for Løkke og Jensen.

- Der er venstre begunstiget med mange dygtige folk. Det er noget venstres deligerede skal bestemme på et landsmøde. Ikke mig, siger han.

Ellemann i spil

Der ingen begrænsninger for, hvor langt politisk ordfører Jakob Ellemann-Jensen (V) kan nå i Venstre.

Sådan lød det i sidste uge fra folketingsmedlem Marcus Knuth (V) i et interview med Politiken.

- Jeg ser ikke noget øvre loft for hans politiske karriere.

- Han (Elleman-Jensen, red.) forstår at favne alle segmenter af Venstre, og han gør det med en enorm arbejdsenergi, flid, og han er god til at sætte sig ind i tingene, siger Knuth til Politiken.

Ellemann er valgt til Folketinget i Østjyllands storkreds, og han fik andenflest stemmer ved Folketingsvalget den 5. juni 2019. 19.388 østjyder stemte på ham.