Lejrskole i Kenya har givet oplevelser, der ikke kan læses i en bog

Efter otte dages lejrskole i Kenya er 10. klasse på Ryomgård Realskole tilbage i klasselokalet. Nu er det for alvor blevet hverdag igen.

I Kenya har eleverne mødt en ny kultur og fået et unikt kendskab til lokalbefolkningen. De unge østjyder har plantet træer og undervist lokale skolebørn i klimaforandringer og affaldssortering.

Lejrskoler er en prioritet for Ryomgård Realskole, da de er med til at skabe nogle gode erfaringer for eleverne.

- Vi tror på, at de her fælles oplevelser er med til at skabe en styrke i klassen, som er med til at understøtte deres faglige udvikling, siger skoleleder på Ryomgård Realskole, Janus Laier, til TV2 ØSTJYLLAND.

Mere end man kan læse i en bog

Èn af de elever, der lige er vendt hjem fra Kenya, er Bjørn Boonstra. For ham har det været en kæmpe oplevelse at møde en ny kultur og undervise kenyanske skoleelever i bæredygtighed og klima.

- Jeg har lært meget mere ved at være dernede, end jeg nogensinde kunne læse i en bog. Duftene, lydene og bare de historier, du får fra de lokale, vil man ikke kunne få andre steder, siger Bjørn Boonstra.

Bjørn Boonstra og klassekammeraten Anton Laurids Petersen underviste blandt andet de lokale skoleelever i, hvordan man affaldssorterer og tænker bæredygtigt. Foto: Privatfoto

Bjørn Boonstra og hans klassekammerater underviste blandt andet den lokale skole i, hvordan man affaldssorterer, og indsatsen gjorde ifølge Bjørn Boonstra en tydelig forskel.

Eleverne på Ryomgård Realskole har været på fire lejrskoler i løbet af deres skoletid. Det står i ret stærk kontrast til den virkelighed, mange andre skolelever møder.

En optælling fra 2018 viser, at hver 10. elev slet ikke kommer på lejrskole i løbet af deres skoletid. Hvis de gør, er det som regel ikke en uge, men kun tre dage.

Fonde hjælper økonomisk

Hovedparten af lejrskolen til Kenya er som mange andre af Ryomgård Realskoles lejrture i høj grad finansieret af fondsmidler og i mindre grad af løbende forældrebetaling.

Ryomgård Realskole er en privatskole, og skolelederen Janus Laier er godt klar over, at det er lettere for en privatskole at søge fonde.

Han mener dog, at folkeskoler også kan søge om fondsmidler for at få finansiel støtte til lejrture.

- Jeg kan ikke forestille mig, at man ikke vil kunne søge midler i et kommunalt skolesystem. Det vil bestemt være en anbefaling fra min side, for ungerne har en fantastisk oplevelse, og de kommer glade hjem, siger Janus Laier til TV2 ØSTJYLLAND.