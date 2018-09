Kunde betalte p-billet men fik bøde: - Det sker for meget få

795 kroner. Sådan lød parkeringsbøden Mikkel Ryborg fik i august – selvom han havde betalt for parkering.

Men med EasyParks app, som han hentede ned i al hast for at kunne betale, havde han tjekket ind på et nærliggende område – men altså ikke det rigtige område.

Han kontakter firmaet bag parkeringspladsen. Men de sender ham videre til EasyPark.

- Europark siger, jeg skal betale bøden, og at det er mit eget problem. De truer mig med inkasso, hvis jeg ikke betaler inden 14 dage. Til sidst siger EasyPark, at de gerne vil betale min bøde, fordi jeg har haft den her oplevelse, siger Mikkel Ryborg til TV2 ØSTJYLLAND.

Hos EasyPark er det sjældent, at de oplever fejl.

- Det er selvfølgeligt meget frustrerende, at der er enkelte kunder, der oplever det. Det er jo ikke os, der skriver bøder, det er ikke os, der får pengene. Så vi har ingen interesse i det, siger Bernd Reul, der er landechef hos EasyPark.

Han fortæller, at der kun er cirka to ud af 10.000 registreringer, hvor der sker fejl.

- I de tilfælde at afgiften er vores fejl, for eksempel i forkert opmåling af P-pladsen på kortet, der vil vi selvfølgelig dække afgiften, siger Bernd Reul.

EasyPark arbejder på at gøre deres for, at kunderne ikke får forkerte parkeringsafgifter fra parkeringsselskaber eller kommuner. For eksempelvis kommer der en advarsel i EasyPark App’en hvis man er tæt på flere områder og man kan altid tjekke placering via skiltene på pladserne.

- Vi er afhængig af mobilens gps. Før jeg startede hos EasyPark troede jeg, den altid var meget præcis. Men når man kigger ind i teknikken, så er det mere upræcist end man tror, specielt i byområder med høje bygninger, siger Bernd Reul.

Men teknikken bliver hele tiden bedre, og det hjælper på problemerne.

- Over tid tror jeg, at problemet bliver endnu mindre. Der kommer bedre chips i telefonerne og flere navigations satellitter, siger Bernd Reul.