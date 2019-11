Klinik kun for indvandrere på tegnebrættet i Region Midt

Sårbare indvandrere med sprogvanskeligheder eller krigstraumer skal måske i fremtiden kunne behandles på en særlig klinik. Hospitalsudvalget i Region Midtjylland vil have undersøgt, hvilke fordele og ulemper det vil have at oprette en indvandrermedicinsk klinik.

- Nogle af de her personer kan have svært ved at begå sig i det almindelige sundhedsvæsen. Derfor er det vigtigt med en klinik, der kan tage sig af dem, siger formand for hospitalsudvalget i Region Midtjylland, Henrik Gottlieb Hansen (S), til TV2 ØSTJYLLAND.

Udspillet kommer fra Socialdemokratiet, som lægger op til, at klinikken skal have et særligt fokus på sårbare patienter med anden etnisk baggrund end dansk, og som har særligt komplicerede og behandlingskrævende helbredsproblemer.

Vi synes, det er vigtigere at etablere et tilbud, som bliver bedre for alle. Henrik Gottlieb Hansen, (S), formand for Hospitalsudvalget, Region Midtjylland

Udredning og behandling af netop denne patientgruppe bliver ifølge Socialdemokratiet udfordret af både sproglige, sociale og kulturelle udfordringer.

- Hvis man organiserer det på den her måde, kan det aflaste andre steder. Tanken er, at man kan få mere helhed i behandlingen, siger Henrik Gottlieb Hansen.

Henrik Gottlieb Hansen (S) tror, at en indvandrermedicinsk klinik vil kunne aflaste andre afdelinger af sundhedsvæsnet.

Inspirationen kommer blandt andet fra Odense Universitetshospital. Her har man siden 2008 haft en indvandrermedicinsk klinik.

- Vi har hørt, at de har gode erfaringer fra det i Odense. Der er tilknyttet både socialrådgivere, psykologer, tolke, sundhedspersonale og så videre, og det giver et mere helhedsorienteret syn, siger Henrik Gottlieb Hansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Venstre: Alle mennesker er ens

Hos Venstre i Region Midtjylland bakker man op om at undersøge fordele og ulemper ved en indvandrermedicinsk klinik. Men næstformand i hospitalsudvalget Ib Bjerregaard (V) er som udgangspunkt betænkelig.

Jeg er ikke enig i, at indvandrere skal kategoriseres for sig. Der er jo også psykisk sårbare danskere, hjemløse osv. og det tackler man jo i den afdeling, hvor de kommer ind. Ib Bjerregaard (V), næstformand, hospitalsudvalget, Region Midtjylland

- Umiddelbart er jeg ikke så begejstret for idéen om at lave klinikker til særlige grupper i befolkningen. Jeg synes, vi skal kunne alle syge uanset, hvor de kommer fra. Der bør ikke være forskel på, hvordan man servicerer indvandrere, danskere eller hvor folk nu kommer fra, siger Ib Bjerregaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Ib Bjerregaard (V) vil gerne have undersøgt, om det giver mening at lave en indvandrermedicinsk klinik - men han er som udgangspunkt skeptisk.

Han understreger, at hvis det viser sig, at en stor gruppe af sårbare indvandrere ikke får den rette behandling i det nuværende system, kan det godt være en løsning med en særskilt klinik. Men han er bekymret for, at der bliver skabt en geografisk ulighed, hvis klinikken kun ligger på ét hospital.

- Man kan ikke have det på alle fem hospitaler, men det ville jo give en lige adgang for patienterne. Hvad hvis en sårbar indvandrer bliver syg i Horsens, og klinikken så ligger i Silkeborg - hvad gør man så? Det skurrer lidt i mine ører, siger Ib Bjerregaard.

- Jeg ser det sådan, at alle mennesker er ens. Vi er bygget på samme måde og har de samme sygdomme. Jeg er ikke enig i, at indvandrere skal kategoriseres for sig. Der er jo også psykisk sårbare danskere, hjemløse osv. og det tackler man jo i den afdeling, hvor de kommer ind, siger han.

Frigør ressourcer

Ifølge Region Midtjylland vil udgifterne til driften af en indvandrermedicinsk klinik være på omkring 5,5 mio. kroner årligt. Hvert patientforløb forventes at koste omkring 27.500 kroner om året, mens prisen for etableringen af selve klinikken endnu ikke er undersøgt.

Udvalgsformanden erkender, at nogle måske vil finde det underligt, at der ikke er plads til patienterne i det eksisterende sundhedsvæsen. Men den kritik giver han ikke meget for.

- Det skal man tage helt roligt. Vi synes, det er vigtigere at etablere et tilbud, som bliver bedre for alle. Vi tror, at det kan frigøre nogle ressourcer andre steder og give de nuværende behandlingstilbud noget aflastning, siger Henrik Gottlieb Hansen til TV2 ØSTJYLLAND.

00:55 VIDEO: Det kan være svært at navigere i det danske sundhedssystem og på apoteket, hvis man ikke forstår sproget. Derfor laver Yazan Alahmad videoer og opslag på arabisk i en særlig Facebook-gruppe for tre apoteker på Djursland. Videoen er fra 17. marts 2019. Luk video

Der er endnu ikke klart, hvor den indvandrermedicinske klinik eventuelt skal placeres, men i udspillet står, at den skal etableres i samarbejde mellem Aarhus Universitetshospital og det socialmedicinske speciale på Hospitalsenheden Vest. Derudover kan der trækkes på erfaringer fra Silkeborg.

Forslaget skal diskuteres på et møde i hospitalsudvalget på mandag.

