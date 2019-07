Klima-aktivister spærrer trafikken: Flere anholdte

En gruppe demonstranter blokerede vejen på Sydhavnsvej ved Aarhus Havn.

Det er organisationen Extinction Rebellion, der endnu engang har valgt at demonstrere ude foran grovvarevirksomheden DLG, der arbejder med foder til landmænd.

Læs også Naboer er utrygge efter dødsulykke: Har oplevet svigtende lys og lyd

I alt blev fem demonstranter anholdt mandag formiddag.

- Da demonstranterne nægter at forlade stedet, ser vi os nødsaget til at anholde fem af aktivisterne, siger Jakob Christiansen, der er kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge klimaaktivist Karina Konrad har de lavet demonstrationen for at få politikerne til at sætte fokus på, hvor stor faktor landbruget har for CO2 udledning.

Politiet var til sidst nødsaget til at anholde de fem demonstranter. Foto: Extinction Rebellion

- Lastbilerne kører med soja, og man fælder regnskov for at dyrke soja. Det svarer til to fodboldbaner i minuttet, siger Karina Konrad til TV2 ØSTJYLLAND.

I første omgang ophævede demonstranterne blokeringen, da de blev bedt om det af Østjyllands Politi. Kort efter valgte de dog at blokere vejen igen, og det er altså derfor, at politiet valgte at anholde fem af aktivisterne.

Læs også Syg dukke stopper folk på Store Torv

- De anholdte er kørt til politistationen, hvor de vil blive sigtet for forstyrrelse af den offentlige orden, siger kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi, Jakob Christiansen.

De fem demonstranter bliver løsladt efter afhøringen.