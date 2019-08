Kendt fastfood-kæde får bøde og sur smiley: Beskidt køkken og gule belægninger

Den populære fastfood-kæde, Kentucky Fried Chicken, får ikke ligefrem pæne ord med på vejen fra Fødevarestyrelsen.

De har for nylig offentliggjort en kontrolrapport, hvor det fremgår, at restauranten har fået en sur smiley for deres hygiejne i køkkenet.

- Virksomhedens opvaskeafdeling med tilhørende opvaskemaskine er ikke tilstrækkeligt rengjort. Der er kraftige gule belægninger på bagplade i opvaskemaskinen, som er en indvendig del af opvaskemaskinen, skriver Fødevarestyrelsen i kontrolrapporten, og fortsætter:

​​​

- Der er desuden gule og sorte belægninger på opvaskeafdelingens bagvæg samt på bordben og slanger fra opvaskemaskinen. Belægningerne afsmitter let ved aftørring.

Læs også Aggressiv ko fik Letbanen til at stå stille

I rapporten står der også, at virksomhedens vareindlevering fremstår beskidt med mørke belægninger på gulvet og på væggene.

Alt dette koster restauranten i Tilst en bøde på 15.000 kroner og en sur smiley på rengøringsområdet.

Kentucky Fried Chicken åbnede i Tilst i 2015. Foto: Google Street View

Har fået en anmærkning tidligere

Det er tilsyneladende ikke første gang Kentucky Fried Chicken i Tilst’ rengøring er i Fødevarestyrelsens søgelys.

I kontrolrapporten står der nemlig, at der er fulgt op på indskærpelse af rengøringen fra forrige kontrolbesøg.

Læs også Landmændene jubler: Får knap 200 millioner kroner til vådområder

- Forholdet er ikke bragt i orden, skriver Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen har også tjekket op på restaurantens håndtering af fødevarer, vedligeholdelse og offentliggørelse af tidligere kontrolrapporter, og her får restauranten en glad smiley.

Kentucky Fried Chicken har ti restauranter i Danmark. Foto: Karen Bleier, Ritzau/Scanpix

”Vi gør rent med det samme”

TV2 ØSTJYLLAND har talt med restaurantchefen i Tilst, som ikke kan udtale sig om den sure smiley, og det har ikke været muligt få en kommentar fra kædens direktør.

I fødevarestyrelsens kontrolrapport fremgår det dog, hvad virksomhedens reaktion var på den sure smiley.

Læs også Stor interesse for østjysk zoo - men bankerne spænder ben

- Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi gør det rent med det samme, står der i kontrolrapporten.

Den sure smiley i restauranten i Tilst er den eneste sure smiley, kæden har fået i denne omgang. Det fremgår i deres offentlige kontrolrapport her.