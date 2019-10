Skipperligaen sætter i denne uge fokus på talenterne - og på den hårde hverdag, der kræves, hvis drømmen en dag skal gå i opfyldelse.

Samtidig er chancerne små for at komme til at leve af at spille fodbold, men det stopper ikke de tre drenge fra Silkeborg IF, som Skipperligaen har fulgt.

Se ugens video - og masser af andet nørdet fodboldindhold - på Skipperligaens YouTube-kanal.