I nat stilles uret tilbage - det påvirker flere togafgange

Det kan både skabe forvirring og resultere i, at folk møder før op til diverse arrangementer, når uret i nat stilles tilbage til ’normal tid’.

Men ændringen i tiden påvirker også togafgangene og rejsetiden. Det oplyser DSB på deres hjemmeside.

Uret bliver sat tilbage klokken 03:00 i nat, og det betyder, at timen mellem klokken 02:00 og 03:00 findes to gange. Det giver ændret kørsel for de tog, der kører om natten.

Tre af vores tog får et ophold på cirka en time på inden de fortsætter i vintertid.

Tog holder stiller

Ændringen af tiden kommer til at påvirke tre af DSB’s togafgange. Der er tale om de tre tog, der kører om natten, imens vi stadig har sommertid.

- Nøjagtig som tidligere år har vi valgt at lade tre tog holde stille en time i forbindelse med overgangen fra sommer til normaltid. Alternativet er, at vi kører samme tog i både sommer- og normaltid, og det kommer kun meget få kunder til gode, siger DSB’s informationschef Tony Bispeskov i en pressemeddelelse fra DSB.

Et af de tre tog kører fra Aarhus Hovedbanegård og har ophold på Nyborg Station i en time, mens et andet har ophold på banegården i en time. Foto: Google Street View

De tre tog får et ophold på en time på Nyborg Station., Fredericia Station og Aarhus Hovedbanegård, inden de fortsætter i normaltid.

Rejseplanen er opdateret med ændringerne. I alle tre tog serverer DSB kaffe, te, kildevand og chokolade under opholdet.

De tre InterCity-tog, der får et ophold på omkring en time, er: Fra CPH Lufthavn kl. 22.28 med ankomst på Aarhus H kl. 02.38 (sommertid) og afgang igen kl. 02.46 (normaltid) til Aalborg. Fra CPH Lufthavn kl. 00.10 med ankomst på Nyborg St. kl. 02.05 (sommertid) og afgang igen kl. 02.07 (normaltid) til Aalborg. Fra Aarhus H kl. 00.47 med ankomst på Nyborg St. kl. 01.54 (sommertid) og afgang igen kl. 02.00 (normaltid) til CPH Lufthavn.

Sommertid gav stress

Sommertid blev for første gang indført i Østrig og Tyskland i april 1916.

Måneden efter fulgte Danmark trop, og formålet var at spare energi og dermed olie, som var en knap ressource på grund af Første Verdenskrig. I dag har størstedelen af hjem energieffektive energikilder, energipærer og LED-belysning, hvorfor den energimæssige effekt er meget lille.

Rusland har som det eneste land prøvet at indføre permanent sommertid i 2011, men droppede det igen i 2014, fordi det gav stress og helbredsproblemer for mange russere, især i den nordlige del af landet.