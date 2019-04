I dag er det 25 år siden: To kvinder dræbt på universitet

Den 5. april 1994. En skæbnesvanger dag på Aarhus Universitet.

En 35-årig mandlig studerende bevæbnet med et oversavet jagtgevær gik ind på Aarhus Universitets afdeling på Niels Juels Gade på Trøjborg og begyndte at skyde omkring sig. To kvindelige studerende blev dræbt og yderligere to såret, inden gerningsmanden begik selvmord.

I dag er det 25 år siden, at det tragiske skyderi fandt sted.

I den forbindelse har TV2 ØSTJYLLAND været en tur i arkivet. Øverst kan du se et sammenklip fra vores dækning af sagen for 25 år siden. Og herunder kan du se udvalgte tv-indslag om skyderiet og tiden efter.

03:03 VIDEO: Her kan du se et tv-indslag fra dagen, hvor den 35-årige studerende skød og dræbte to kvinder og sårede to andre på Aarhus Universitet. Luk video

01:38 VIDEO: Her kan du se et tv-indslag fra den mindehøjtidelighed, der blev holdt på universitet den 7. april 1994. Luk video