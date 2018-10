Højvande i Randers Fjord: Færgefart indstillet

Vandet står højt i Randers Fjord, og det udfordrer én af de små bilfærger, der krydser fjorden.

Her til morgen har det været nødvendigt at indstille færgefarten på færgen Ragna, der sejler mellem Mellerup og Voer.

Meldingen lyder, at der er 90 centimeter forhøjet vandstand, og der er omkring 25 centimeter vand på kørebanen.

Det er de seneste dage blæst, der skaber høj vande i fjorden.

- Det er tredje gang dette efter år. Men det hører efteråret til, siger Karl Nørgaard, der er færgefører på Ragna.

Men lørdag formiddag ser det ud til, at vandet falder igen, og færgeføreren på Ragna forventer, at han snart kan starte sejladsen op igen inden for et par timer.