Hjælper dømt: Bedragede handicappet mand for 270.000 kroner

Gennem fire et halvt år blev en 67-årig handicappet mand fra Risskov bedraget. En 57-årig kvinde spillede for hans penge uden at fortælle ham det.

Kvinden blev onsdag idømt et års betinget fængsel og samfundstjeneste for bedrageri.

- Hun forklarede i retten, at hun tidligere har spillet for den 67-årige mand. Hun begyndte selv at spille for hans penge uden at fortælle om det, fortæller Jacob Christiansen, der er pressekoordinator hos Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

580 transaktioner

Bedrageriet begyndte i 2012, hvor kvinden via en konto på en spilhjemmeside misbrugte den 67-årige mands dankortoplysninger. Gennem fire et halvt år brugte hun kontoen til at spille for mindst 580 gange.

Hun har hver gang spillet for omkring 100-200 kr., og det er løbet op i 270.000 kroner. Jacob Christiansen, pressekoordinator, Østjyllands Politi

- Efterforskerne har efterforsket sagen, og hun har brugt kortet til 580 transaktioner. Hun har hver gang spillet for omkring 100-200 kr., og det er løbet op i 270.000 kroner, fortæller Østjyllands Politi.

Den 67-årige mand opdagede transaktionerne og anmeldte det til politiet. Efterforskere fra Østjyllands Politis Sektion for Økonomisk Kriminalitet fandt frem til de mange transaktioner.

- Manden fik mistanke om det, og han anmeldte til det politiet. I retten erkendte den 57-årige kvinde alle forhold, fortæller Jacob Christiansen.

