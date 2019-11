Havn foran stor forvandling: Boliger og havnebad på vej

Et nyt område med 70-80 boliger, erhverv, cafeer og havnebad er på vej på havnen i Hou.

Odder Kommune har solgt et areal på cirka 15.000 kvadratmeter, som skal blive til projekt Færgebyen, der nu er under udvikling.

Læs også Borgere måtte vente 45 år - men nu får lille by nyt navn

- Det bliver et kæmpe løft til Hou, og vi er meget begejstret for det, siger Uffe Jensen (V), borgmester i Odder Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Illustration af Færgebyen, som den kan komme til at se ud.

To projekter for havnen har været på tegnebrættet, men politikerne i Odder har valgt at gå med Færgebyen. Færgebyen er en del af CBH koncernen, der via Domis har stor erfaring med ejendomsudvikling fra en lang række projekter særligt i Aarhus.

Havnemiljøet skal integreres

Ifølge borgmesteren er Færgebyen valgt, fordi det bedst opfylder de kriterier, som Odder Kommune opstillede for området, og det skal understøtte et godt havne- og byliv med en 'mangfoldig anvendelse og en stærk arkitektur.'

Læs også M/F Issehoved fik folk til at fnise - det her skal den nye Samsø-færge hedde

- Projektet skal tage hensyn til havnemiljøet, som vi kender det i dag fra lystbådehavnen. Det skal være et sted, man kan tage hen og gå en tur, og hvis man skal med færgen til Samsø, skal man have lyst til at komme i god tid og nyde det, siger Uffe Jensen.

Her ses Hou Havn og det område mellem færgen til Samsø og lystbådehavnen, som skal rumme Færgebyen.

Lokalplan skal godkendes

Området er på cirka 15.000 kvadratmeter, og køberen får ret til at opføre 6.000 kvadratmeter boligbyggeri og 1.500 kvadratmeter erhvervsbyggeri på arealet. Handlen er betinget af, at byrådet godkender en lokalplan for hele området. Et arbejde, der kan tage et års tid.

Læs også Opdagede planer ved et tilfælde: Politikere ville tillade boligblokke i Hans' baghave

- Det tager nok realistisk et års tid med offentlige høringer, placering af huse, godkendelser og så videre, siger Uffe Jensen.

Dermed går der som minimum et års tid, før de første gravemaskiner ruller ind på området - og yderligere nogle år, før det hele står færdigt.

Lokale skal involveres

Det er planen, at lokale skal involveres i processen og komme med ideer og andre inputs til projektet. Det gælder blandet andet, hvordan man sikrer, at der vil være nok parkeringspladser i området, som særligt kan være en udfordring om sommeren.

Udviklingen af Færgebyen er et samarbejde mellem køberen og tegnestue Flæks ud fra mottoet 'mennesker før bygninger'.

Læs også Danmarks bedste badestrand ligger i Østjylland

- Vi er stolte af, at byrådet i Odder Kommune har valgt os og vores projekt "Færgebyen". Vi glæder os til at fortælle mere om projektet og inddrage borgerne, og derfor inviterer vi til et offentlige møde, hvor hele byggeriet bliver præsenteret. Selv om vi ikke er en lokal virksomhed, så føler vi en stærk tilknytning til Odder Kommune, og vi har fulgt udvikling i Hou i mange år. Nu glæder vi os til for alvor at blive lokale og være med til at skabe de bedste rammer for et rekreativt liv i Hou, siger Nicolai Hommelhoff, der er medstifter og partner i Domis, i en pressemeddelelse.

Smilene var store, da borgmester Uffe Jensen (tv) og Nicolai Hommelhoff forleden underskrev aftalen for området på Hou Havn.

Lystbådehavn udvides måske

Det nye område kommer rent fysisk til at være der, hvor mange bådejere har deres både på land vinteren over.

- Det er klart, at det område bliver reduceret, og der skal vi have en dialog i gang for at finde en løsning på det, siger Uffe Jensen, som derimod godt kan se for sig, at selve lystbådehavnen bliver udvidet.

Læs også Vil du være købmand på en lille ø? Nu har du chancen

- Det vil vi gerne være med til som kommune, og det tror jeg også, det ender med, siger Uffe Jensen.

Hvordan hele projektet præcist lander med hensyn til havnebad, cafeer og lignende er endnu usikkert, da projektet fortsat er i et tidligt stadie.

Det hele bliver præsenteret for alle interesserede den 19. november klokken 19.00 på Egmont Højskolen i Hou.