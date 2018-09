Hanne rydder op ved stadion: - Det er jo bare at samle op

Lørdag er international World Cleanup Day 2018. Derfor havde en række frivillige i Aarhus sat dagen af til at samle skrald ved Stadionsøerne, hvor der især efter AGFs hjemmekampe ofte ligger meget skrald.

- Rigtig mange mennesker taler om det her affald, og jeg synes måske, at færre skrider til handling. Og så tænker jeg, at det kan være inspirerende for andre at se, at det jo bare er at bukke sig ned og samle op, siger Hanne Hørup, der var med til at rense den aarhusianske natur for plastik.

Det hele gør en forskel

Plastik tager flere år om at nedbryde i naturen, og derfor synes Hanne Hørup, at det er vigtigt, at man holder skovene og søerne rene.

Hver eneste lille dippedut, jeg samler op, er jo så ikke i naturen længere. Så jeg synes, det nytter noget. Hanne Hørup, initiativtager

- Jeg vil ikke moralisere. Jeg synes selvfølgelig, at det er noget skidt, at vi smider affald i naturen, og jeg synes, man skal tage ansvar for sit eget. Men jeg er også klar over, at det nogle gange bare er fugle, der har været i en skraldespand, siger den refleksvestklædte aarhusianer.

Selvom det kan virkelig uoverskueligt at samle skrald op efter fodboldfans omkring Ceres Park, så gør det hele en forskel.

Der fyldt mange poser med affald fra Stadionsøerne.

- Jeg synes, det hjælper. Hver eneste lille dippedut, jeg samler op, er jo så ikke i naturen længere. Så jeg synes, det nytter noget.

AGF selv støttede også selv op om arrangementet ved at uddele kildevand og chokolade, mens fodboldklubben desuden hjalp med at køre affaldet væk.