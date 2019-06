Handicappede laver kunst til festival-by

Kunstfugle med noder, hjerter og pangfarver vil i juli måned pynte i hjertet af Skanderborg.

Torsdag drog fuglene og en flok stolte kunstnere fra Silkeborg til Skanderborg med smukfestbussen for at overrække kunstværkerne til Smukfest.

Jeg er stolt over, at jeg selv har været med til at lave de her fugle. Det er ikke noget, andre har lavet, jeg har selv haft min egen ide. Gerda Flindt, Lysbro Kunst

Det er Lysbro Kunst, der står bag de store fuglekunstværker, der er lavet i anledning af Smukfest 40 års jubilæum. Derfor har de kreeret 40 fugle, som skal repræsentere hvert år, der har været afholdt festival.

Lysbro Kunst er et aktivitets- og samværstilbud for unge og voksne med fysisk eller psykisk handicap. Èn af kunstnerne bag fuglene er Gerda Flindt.

- Jeg er stolt over, at jeg selv har været med til at lave de her fugle. Det er ikke noget, andre har lavet, jeg har selv haft min egen ide, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Kærlighed i bøgeskoven

Gerda Flindt har lavet en fugl, der både symbolisere den grønne bøgeskov, som kendetegner Smukfest og en masse hjerter for alt den kærlighed, der er på festivalen.

- Jeg har forsøgt at lave skoven og festivalen, og så kom jeg i tanke om, at der er en masse kærlighed på en festival, siger hun.

Gerda Flindt med sin fugl, der skal symbolisere bøgeskoven og kærlighed.

Det er ikke første gang, at Lysbro Kunst samarbejder med Smukfest. I mange år har de produceret kunst til festivalen, der igennem årene har været alt fra farverige blomster, kæmpe fuglehuse, til udsmykning af hele barområder.

Finurlighed

Og i år vil kunsten også være at finde i Skanderborg by.

- Skanderborg er jo også en del af Smukfest. Det er jo her, at Smukfest har sin rod, og de skal også være en del af festen, siger streetartkoordinator for Smukfest, Bjørn Brinck, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han håber, at de mange forskellige fugle kan være med til at sprede god stemning i bybilledet.

- Fuglene kommer til at bidrage med stemning, og de er jo specielle og finurlige. Finurlighed er jo netop Smukfests DNA, og det vil vi gerne dele i byen, siger han.