Grundlov og gåsehud: Nyvalgte til første skoledag på borgen

Der var med rystende hænder og gåsehud på armene, at tre nyvalgte folketingsmedlemmer fra Østjylland fredag godkendte valget og skrev under på, at de vil overholde grundloven.

I dagens anledning måtte folketingsmedlemmer medbringe familien, og det stod relativt hurtigt klart, at børn heller ikke altid gør, som forældrene ønsker sig, blot fordi rammen hedder Christiansborg.

Den politiske ceremoni var en stor mundfuld for SF'eren Charlotte Broman Mølbæk, Anne Sophie Callesen fra Det Radikale Venstre og Lars Boje Mathiesen fra Nye Borgerlige.

Borgen er til for borgerne

- Grundloven betyder rigtig, rigtig meget for mig. Den er fundamentet for vores demokrati og vores samfund, og det skal vi værne om, siger Lars Boje Mathiesen til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Man skal huske at kigge rundt på væggene. Der har siddet mange mennesker før mig, som har gjort en indsats. Det skal man tage alvorligt, og så skal man knokle, og det skal jeg i gang med nu.

Anne Sophie Callesen omgivet af mændene i sit liv. Hendes far står yderst til venstre.

Anne Sophie Callesen havde blandt andre taget sin mand og sin lille søn med på Christiansborg.

- Da vi fik grundloven, blev vi allesammen borgere i stedet for at være kongens undersåtter. Grundloven giver borgerne nogle rettigheder over for staten. Det er ikke borgerne, der er til for Christiansborg, det er omvendt, siger Anne Sophie Callesen til TV2 ØSTJYLLAND.

Stor gave - stort ansvar

Hun mener, at grundloven overordnet har det godt, og understreger vigtigheden af, at man må tænke og tro på det, man vil.

Jeg er normalt ikke den mest rørstrømske type, men det er speciel og stor dag i dag. Lars Boje Mathiesen (Nye Borgerlige), nyvalgt folketingsmedlem

Det var med rystende hænder, at Charlotte Broman Mølbæk satte sin signatur på at ville overholde grundloven.

- Efter jeg er blevet valgt, er det gået op for mig, hvor stort et ansvar der egentlig hviler på mine skuldre. Det er vores fremtid, der står på spil. Det er en kæmpe gave. Jeg har svært ved at sætte ord på. Det er overvældende, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Jeg skal knokle på med alt det, jeg har lovet. Jeg har jo sagt, at jeg også mener det, jeg siger, imellem valgene, og jeg glæder mig så meget til at komme i gang.

Det er måske ikke så overraskende, at det kan være overvældende at træde ind i folketingssalen på Christiansborg.

Ligesom første skoledag

De tre østjyder er politisk uenige på mange fronter, men de har mindst én ting til fælles. Det er, at de fik en ny arbejdsplads den 5. juni.

- Der er selvfølgelig nogle ting, man skal lære, når man er kommet ind på Christiansborg. Det er et håndværk, men jeg tror ikke, man skal prøve at være som de garvede politiker, siger Anne Sophie Callesen.

Charlotte Broman Mølbæk var omgivet af sin familie - inklusiv en begejstret mor - til fredagens ceremoni på Christiansborg.

Selvom hun blev overrasket over, at folketingssalen ikke er større, forløb fredagen på Christiansborg rigtig fint.

- Når man står i salen, står man rigtig tæt, og det er utrolig hyggeligt og alle hilser på hinanden på tværs af partier. Der er en god stemning, ligesom første skoledag, lyder det det.

Lars Boje Mathiesen er en granvoksen mand, men de kan som bekendt også lade sig rive med.

- Jeg er normalt ikke den mest rørstrømske type, men det er speciel og stor dag i dag. Jeg sender en tanke til min mor og far i himlen, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

