Frivillige får passet deres børn, mens de selv arbejder på Smukfest

- Det er rigtig sjovt, for man må næsten altid lege frit.

11-årige Martina Tyrestrup Hansen tilbringer netop nu det meste af sin dag i Skovklubben, der er et børnepasningstilbud for de frivillige på Smukfest.

Tilbuddet er rettet mod de frivillige, der tager en tidlig tørn for at gøre den populære festival i Skanderborg klar til 55.000 gæster.

- Det helt store rykind af frivillige sker i weekenderne op til festivalstart, men vi starter opstillingen flere uger før, og Skovklubben er et tilbud til dem, der arbejder i hverdagen i den periode, siger talsmand Poul Martin Bonde til TV2 ØSTJYLLAND.

Min børn opfatter det overhovedet ikke som en daginstitution. Majbritt Tyrestrup, frivillig, Smukfest

Man skal være sød

Skovklubben slår dørene op 3 uger før festivalen, og børnepasningstilbuddet har snart 10 år på bagen.

- Børnene elsker det. Vi har sommetider truet med, om vi skulle lave noget mere ferieagtigt i vores sommerferie, men så har børnene altid sagt, at de vil hertil, siger Kennet Hansen, der er frivillig ved Smukfest.

Det er en arbejdsplads, og det er ikke et sted for børn. Majbritt Tyrestrup, frivillig, Smukfest

Den eneste regel i Skovklubben er, at børnene skal behandle hinanden ordentlig, mens mor og far arbejder.

- Mange er vores gode medhjælpere bruger deres ferie på at arbejde i skoven, og mange har deres børn med, og vi er super glade for at kunne tilbyde medhjælperne noget godt som tak for, at de bruger deres fritid på festivalen, siger Poul Martin Bonde til TV2 ØSTJYLLAND.

Ikke som institution

Spørgsmålet er, om det særlig sjovt for børn at blive passet i sommerferien, hvor de ellers har mulighed for at tilbringe mere tid sammen med deres forældre.

- Min børn opfatter det overhovedet ikke som en daginstitution. De hygger sig og er rundt i skoven og se, hvad vi laver, siger Majbritt Tyrestrup, der er frivillig på Smukfest.

Hun er selv meget glad for tilbuddet om børnepasning.

- Det er en arbejdsplads, og det er ikke et sted for børn, så det er rart at vide, at de er i trygge hænder i Skovklubben, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

En stor del af de 13.000 medhjælperarmbånd sidder om håndleddet på folk, der har været med i en hel del år.