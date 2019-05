Fristed for udsatte borgere flytter

Med genbrugsmøbler, hjemmelavet udendørsfitness og en række små forladte bygninger er fristedet Sidesporet gået i gang med at etablere deres nye fristed.

Sidesporet er et fristed og helle for mennesker på kanten af samfundets normer.

- Vi et stort fællesskab. Det er ikke sådan, at det er fremmede mennesker, der render ind og ud her. Vi kender hinanden og hjælper hinanden, siger Jesper Tvedegaard, der er bestyrelsesmedlem i Midtbyens Subkultur, der står bag Sidesporet, til TV2 ØSTJYLLAND.

Førhen holdt de til ved tre nedlagte containere på Godsbanen i Aarhus, men på grund af den rivende udvikling med nybyggeri og en ny arkitektskole i området, måtte Sidesporet flytte.

Nu rykker de et par hundrede meter væk fra Godsbanen og ind på Håbets Allé, hvor de har fået et nyt område. Her kan de udvide deres fristed og lave en række nye værksteder for de udsatte borgere og hjemløse i Aarhus.

- Det bliver en kæmpe udvidelse af vores muligheder for at lave noget sammen, siger Jesper Tvedegaard.

Donation fra Northside

Det nye fristed er blevet en realitet, fordi musikfestivalen Northside har doneret penge, så Sidesporet kan udvide.

Siden Sidesporet startede tilbage i 2015, har Northside støttet dem økonomisk. Det er også deres økonomiske støtte, der gør, at Jesper Tvedegaard og hans kollegaer kan fortsætte deres arbejde med at hjælpe udsatte borgere i området.

- Vi er vokset op som festival i byen, og det handler om at give noget tilbage til byen. Da vi hørte om det her projekt, synes vi, at det var enormt interessant. Vi synes, det er nogle fantastiske mennesker, som skaber noget helt unikt her. Og det ville vi gerne være en del af, siger Brian Nielsen, der er chef for Northside, til TV2 ØSTJYLLAND.

Sidesporet bliver udvidet med flere samarbejdspartnere og tilbud til udsatte borgere i Aarhus.

Samarbejde med kommunen

Selvom Sidesporet er et selvstændig projekt uden kommunale midler. Så er den nye placering af fristedet fundet med hjælp fra Aarhus Kommune. De har sammen fundet et nyt sted.

- Jeg er glad for, at det kunne lade sig gøre, at vi kunne finde sammen. Håbets Allé kan blive et rigtig godt sted for Sidesporet, siger Kristian Würtz, der er rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune, og fortsætter:

- På den her måde kan Sidesporet fortsætte med at have et brugerstyret tilbud i godsbaneområdet, som har fungeret rigtig godt, siger Kristian Würtz til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er Aarhus Kommune, der lejer grunden ud til Sidesporet.

Jesper Tvedegaard fra Sidesporet håber på, at det nye sted kan være med til at etablere et permanent kraftcenter for byens subkultur. Så de rodløse og udsatte kan få den hjælp, de har behov for.