Forældreintras afløser er på vej: Skal testes i Aarhus og Odder

Med mere end to millioner brugere bliver Skoleintras afløser, Aula, kommunernes største it-løsning.Fra fjerde kvartal i år begynder udrulningen af det hidtil største it-projekt i kommunerne, når en række skoler skal introduceres for samarbejdsplatformen Aula, som skal afløse Skoleintra.* Med forventet over to millioner brugere bliver Aula den største it-løsning hidtil i kommunerne målt på antallet af daglige brugere.* Den skal bruges af personale, børn og forældre i folkeskoler, SFO'er, vuggestuer og børnehaver.* Fra skolestart 2019 skal systemet være klar til brug på alle folkeskoler i landets 98 kommuner.* Men på en række pilotskoler og dagtilbud i Gladsaxe, Høje-Taastrup, Odder og Aarhus skal man være klar til at bruge Aula fra 1. januar 2019.* Fra 2020 skal Aula tages i brug i daginstitutioner i foreløbig 95 kommuner.* Aula skal erstatte folkeskolernes brug af Skoleintra, som blandt andet indeholder Forældreintra og ElevIntra.* Desuden har mange kommuner i dag deres egne løsninger til kommunikation mellem forældre og personale i dagtilbud, som Aula kan erstatte.* Brugere vil kunne tilgå Aula via aula.dk og via en app til mobil eller tablet.* Ifølge kommunernes it-fællesskab Kombit er Aula udviklet med særligt henblik på brugervenlighed og datasikkerhed.* Kommunerne skal samlet betale 350 millioner kroner for Aula. Beløbet dækker udvikling, videreudvikling og den daglige drift af løsningen i otte år for skoler, SFO'er og dagtilbud.* Aula er en del af en aftale fra 2014 mellem kommunerne og regeringen om et digitalt løft af folkeskolerne.* It-virksomheden Netcompany står for udvikling og implementering af Aula sammen med Frog og Advice.Kilder: Aula.dk , kommunernes it-fællesskab Kombit