Festugen tjekker din sundhed

I centrum af Randers kunne folk for eksempel søndag få et sundhedstjek. Her fik man baseret på vægt, højde og fedtprocent sin krops-alder at vide.

Sundhedstjekket, der foregik efter det årlige cykelløb 'Fjordløbet', skulle være med til at gøre randrusianerne mere opmærksomme på deres helbred.

Et tilbud som Per Allan Nielsen gerne tog imod. Han blev dog noget overrasket over resultatet.

- Der er noget at arbejde med, sagde han, da han havde fået resultatet af sit sundhedstjek og en kropsalder, der ikke helt passede, med den faktiske alder.

- Vi skal træne lidt mere. Lad os bare sige det sådan, grinte Per Allan Nielsen.