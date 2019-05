Efter gigantisk fest i Uniparken: Nu ryddes tonsvis af affald op

Mens mange studerende nok dovner den efter gårsdagens udskejelser til den traditionsrige Kapsejlads, har andre i dag slæbt sig ud af fjerene for at rydde op efter festen.

Vi har kæmpe bunker med tæpper og tekstiler, som vi sender til genbrug. Og så er der op mod 2000 campingstole, som vi også samler ind og genbruge Mads Brögger Klausen, medarrangør

I Universitetsparken i Aarhus flyder det nemlig med en masse affald efter den kæmpe havefest, der tiltrak flere end 30.000 unge mennesker til fest, underholdning og ikke mindst konkurrencen om 'Det Gyldne Bækken', som i år blev vundet af de medicinstuderende på Aarhus Universitet.

- Der er en hel del, der skal ryddes op. Faktisk ender vi med at fylde mindst 14 store containere med affald, når vi er færdige, siger medarrangør af Kapsejladsen, Mads Brögger Klausen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Festen sluttede officielt i Universitetsparken klokken 18.00 i aftes, og selvom 250 frivillige arbejder hårdt for at rydde op efterfølgende, er der alligevel en del tilbage dagen derpå.

- Det er fuldstændig umuligt at nå at rydde det hele op på én gang, så vi arbejder tre timer fredag aften, og så bruger vi 4-5 timer på at tage det sidste i dag, siger medarrangøren.

Affaldet bliver sorteret, og både campingstole og tekstiler bliver genbrugt.

Det handler dog ikke bare om at rydde op og samle skrald i dag. Mange af de efterladte ting kan nemlig genbruges.

- Vi har kæmpe bunker med tæpper og tekstiler, som vi sender til genbrug. Faktisk er der omkring et ton tekstil, når vi har samlet alt ind. Og så er der op mod 2000 campingstole, som vi også samler ind og genbruger, siger Mads Brögger Klausen.

Han garanterer dog, at parken inden for et par timer igen er skinnende ren.

250 frivillige bruger størstedelen af deres lørdag på at rydde op og gøre rent i Universitetsparken.

Kapsejladsen er Nordeuropas største studenterarrangement.

Konkurrencen er en form for udvidet ølstafet, hvor fakulteterne skal sejle over universitetssøen, bunde en øl, snurre rundt om den 10 gange - og derefter sejle tilbage hurtigst muligt.

I år var 13 institutter repræsenteret. Hvert hold består af 5 deltagere, hvoraf der skal være mindst en af hvert køn.