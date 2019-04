Dykkerudstyr, lamper og smykker: Politiet søger ejere af tyvekoster

Under en ny eftersøgning har Sydøstjyllands Politi fundet en masse forskellige genstande, som i følge dem kommer fra forskellige indbrud i Midt- og Østjylland.

- Blandt de formodede tyvekoster, vi har fundet, er der dykkerudstyr af forskellig slags, lamper, ure, en buskrydder og en montre med svømmemærker. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Læs også Gammel påsketradition samler plejehjem og børnehave

Derefter beder de nu om hjælp til at finde ejerne af de genstande, der er blevet stjålet. Ved at finde frem til ejerne af sagerne, mener Sydøstjyllands Politi nemlig, at de kan finde frem til tyveknægtene.

- Vi har igen brug for din hjælp til at finde frem til ejerne og forbinde de formodede tyvekoster til et konkret gerningssted, skriver de.

Læs også Metalfan til over 1000 koncerter: - Metalmusik er medicin for ørerne

Har du oplysninger, som kan hjælpe med at opklare sagen, eller kan du genkende nogle tyvekosterne, så tøv ikek med at kontakte Sydøstjyllands Politi på telefon 114.

Herunder kan du se alle de tyvekoster, som Sydøstjyllands Politi efterlyser ejerne af.

To våddragter har politiet blandt andet fundet. Foto: Sydøstjyllands Politi

Sydøstjyllands Politi har også fundet en dykkervest og andet dykkerudstyr. Foto: Sydøstjyllands Politi

Kender du ejerne af dette dykkerudstyr? Foto: Sydøstjyllands Politi

Politiet søger ejerne af forskellige tyvekoster, som kan ses på billederne her. Foto: Sydøstjyllands Politi

Blandt tyvekosterne var også to lamper. Foto: Sydøstjyllands Politi

Hvis du har oplysninger i sagen, kan Sydøstjyllands Politi kontaktes på 114. Foto: Sydøstjyllands Politi

Der blev også fundet flere ure, smykker og gamle mønter. Foto: Sydøstjyllands Politi

I fangsten var også en buskrydder. Foto: Sydøstjyllands Politi