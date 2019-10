Du kender sølvfisken - nu er dens store, behårede fætter her

De formerer sig i hobetal og kravler rundt i dine madvarer. Skægkræet kom for alvor til Danmark i foråret, og den er kommet for at blive.

Mange kender allerede sølvfisken. Små sølvgrå sataner, som har valgt at flytte ind i mange østjyske hjem.

De er i dine skuffer, under din seng og bag kaffemaskinen.

Men nu har sølvfiskene altså fået selskab.

Især et problem i Aarhus

Skægkræ ligner en sølvfisk, men er større og mørkere.

Og så er dens halebørster og følehorn lige så lange som kroppen selv, hvis ikke lidt længere.

Christian Sørensen arbejder for Rentokil Skadedyrskontrol, og han har allerede været ude i 50 hjem i og omkring Aarhus for at dræbe dem.

- Aarhus er det sted i Jylland, der er værst ramt, så vidt jeg ved. Vi får i hvert fald mellem 2 og 5 henvendelser om ugen, siger Christian Sørensen, servicetekniker ved Rentokil Skadedyrskontrol, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han og kollegerne ved ikke, hvorfor det er særligt slemt i Aarhus, men gætter på, det er fordi, folk bor tæt.

- Jeg har kolleger i Vest- Nord- og Sydjylland, og de har ikke kørt efter skægkræ mere end fem gange. Jeg har været nødt til at få en kollega til at hjælpe, fordi jeg har så travlt, siger Christian Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Ikke skadelige, men klamme

Skægkræet er et såkaldt økonomisk skadedyr, da de ikke udgør en sundhedsrisiko for mennesker.

Men derfor skal de stadig holde sig væk.

- De gør ikke nogen skade på os, men de er ubehagelige at have i hjemmet, blandt andet fordi de kan leve af cellulosen i papir, så de kan finde på at ødelægge bøger og dokumenter, siger Christian Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Når han tager ud for at dræbe skægkræ, oplever han to slags kunder.

- Nogle folk er decideret paniske. De kan slet ikke klare tanken om, at de er der, og de føler, det er tabubelagt, at de har dem. Dem prøver vi at informere om, at så slemt er det heller ikke. Og så har vi de andre, der er lidt ligeglade. De får bare sprøjtet, og så er den ikke længere, siger Christian Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Den er helt gal i Norge

I Norge har man de seneste år haft store problemer med skægkræ.

- Det er første år, vi for alvor har dem i Danmark, og de er allerede spredt ud over Aarhus. Så jeg tror, det bliver meget værre, siger Christian Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Skægkræet er en større, behåret og mere genstridig opgradering af sølvfisken.

En teori er, at de er kommet med fragten fra vores nabolande.

- Vi ser ofte, at skægkræene er med i vareforsendelser fra Norge og Sverige, så det kunne være en af grundene til, at de er her, siger Christian Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Sådan nakker man dem

Christian Sørensen oplever ofte, at folk tror, at det er sølvfisk, de har i hjemmet.

Så de tror, at det er nok at gøre lidt rent og lufte lidt ud.

Men skægkræ er ligeglade med de metoder.

Når Christian Sørensen og hans kolleger skal bekæmpe skægkræ, udlægger de nervegift i hele lejligheden omkring gulvlister.

Hvis de er på loftet, gør de det også ved loftlisterne, og så lægger de limfælder for at se, hvor mange der er, og for at fange dem, der er ude på rov.

Ifølge Christian Sørensen kan du godt selv gøre noget for at komme skægkræene til livs, men du skal være hurtig.

- Man kan for eksempel bruge giftmidler som Staldckok eller 810 og så rengøre hele lejligheden eller huset rigtig grundigt, siger han.

Og ellers kan man jo tilkalde en skadedyrsbekæmper.