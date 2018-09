Dømt for over 40 lovbrud: Jagtede taxachauffør med jernrør

To unge mænd på henholdvis 17 og 23 år er blevet idømt fængselsstraffe for over 40 lovbrud begået på Djursland.

De er blandt andet dømt for at tæske en taxachauffør og jagte en traktorfører hen over en mark med knive og jernrør.

- Den 17-årige slår ham med et jernrør. Volden foregår i den 17-åriges rækkehus, hvor han bor til leje. Taxachaufføren flygter, og den 23-årige løber efter ham med jernrøret, fortæller Lene Zebis, anklager fra Østjyllands politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Hegn mod hjemløse skal pilles ned: Frygter lort og anarki

Duoen fik deres seneste sigtelser den 16. maj. Her stjal de penge i Dagli’Brugsen i Trustrup. Efterfølgende stak de af og blev trætte af en traktor, hvor de bevist valgte at køre ind i den.

De laver en hasarderet overhaling af en traktor på Kærbyvej i Kolind, hvor de efterfølgende forsøger at give ham to knytnæveslag og jagter ham med jernrør og kniv. Lene Zebis, anklager, Østjyllands Politi.

- De laver en hasarderet overhaling af en traktor på Kærbyvej i Kolind, hvor de efterfølgende forsøger at give ham to knytnæveslag og jagter ham med jernrør og kniv, siger Lene Zebis.

Noteret indbrud i notesbog

Få uger inden episoden i Kolind blev begge anholdt på en vej i Pindstrup. Den 23-årige, som kørte bilen, var påvirket af narko. I bilen fandt politiet et par PH-lamper.

Læs også Aarhus Letbane får underskud efter hård start

- Der bliver fundet en notesbog, hvor der står en liste over de steder, han vil begå indbrud, hvor der ved flere af adresserne var noteret, PH. Han fortæller politiet, at han havde set salgsannoncer på de sommerhuse, hvor han vil begå indbrud, siger Lene Zebis.

- I retten siger han, at det har han aldrig sagt, fortæller Østjyllands Politi.

Den 17-årige er idømt et års fængsel og den 23-årige halvandet års fængsel. De har begge erkendt nogle af de enkelte forhold.