Demonstration mod burkaforbud: Vil trodse forbuddet i morgen

1.000 kroner i bøde.

Det koster det fra i dag at iklæde sig tøj i det offentlige rum, som skjuler ansigtet.

Tildækningsforbuddet, som også er kendt som Burkaforbuddet, er trådt i kraft, og det betyder demonstration i Aarhus.

Demonstrationerne mod tildækningsforbuddet er arrangeret af Socialistisk Ungdomsfront og organisationerne Kvinder i Dialog og Party Rebels. Cirka 400 mennesker mødte op i burka og niqab for at give deres mening til kende.

Politiet vil ikke skride ind mod lovbrydere

Østjyllands Politi ville ikke skride ind overfor overtrædelsen af tildækningsforbuddet.

VIDEO: Hør, hvorfor politiet ikke vil skride ind overfor kvinder i burka og niqab, selvom der nu er forbud mod det.

- I dag overtrædelsen det, som hedder anerkendelsesværdigt forhold, så derfor kommer vi ikke til at handle på andet end at sørge for at sikre, at demonstrationen forgår, som den skal, siger Jesper Bøjgaard fra Østjyllands Politi med henvisning til, at det er en del af demonstrationen at folk bærer tildækning.

Gruppen SIAD, Stop Islamiseringen Af Danmark, havde meldt, at de ville troppe op til moddemonstration, fordi de mente, at politiet skulle gribe ind overfor demonstranterne, som overtrådte forbuddet bevidst. Men de viste sig ikke under demonstrationen.

Negative tilråb til demonstranterne

Demonstrationen blev mødt af enkelte tilråb fra sidelinjen, da de gik gennem byen.

- Da demonstrationen gik gennem strøget, råbte en kvinde, at de skulle 'tage maskerne af', hvorefter en vagt bad hende tage det roligt, fortæller TV2 ØSTJYLLANDS reporter Michael Lauritsen fra stedet.

Budskberne var tydeligere hos demonstranterne.

De muslimske kvinder, som han har talt med, ønsker alle at være anonyme, fordi de angiveligt frygter for deres sikkerhed, hvis de også bærer niqab i morgen.

Demonstranter føler, at de kæmper en vigtig kamp

En af de demonstranter, som er mødt op i dag er Miriam, som ikke vil oplyse hendes efternavn, fordi hun frygter for overfald i de kommende dage.

Jeg tror på, at den her dag om 20 år vil stå som en sort plet i den danske historie. Miriam, demonstrant

- Jeg føler mig kriminaliseret. Jeg har ikke gjort andet end at bidrage til det danske samfund. Jeg er i gang med at tage en uddannelse, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Jeg tror på, at den her dag om 20 år vil stå som en sort plet i den danske historie. Vi så det samme ske i 40’erne, hvor jøderne blev diskrimineret og dræbt.

Hun har ikke tænkt sig at smide sin niqab.

Miriam vil være anonym, fordi hun frygter for sin sikkerhed. I morges prøvede folk ifølge hende at standse hende og tilkalde politiet, fordi hun bar niqab.

Katrine Sønderskov er også mødt op til demonstrationen.

- Jeg bryder mig ikke om, at vi skal presse vores værdier ned over dem. Jeg synes, at det er åndsvagt, at vi skal bruge tid på at diskutere, om folk skal have lov til at gå i det tøj, som de har lyst til, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

VIDEO: Hør demonstranterne fortælle om, hvorfor de demonstrerer.

Meningerne er delte

På gaden er Aarhus er meningerne om det nye forbud delte. Victoria Wolff fra Aarhus er meget imod det nye forbud.

- Jeg synes, at det er fuldstændig foragteligt. Det er i strid med vores frihedsrettigheder, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er spild af ressourcer, at politikerne bruger tid og kræfter på at lave regler i den retning. Det er folks eget valg. Anne Gantzhorn, Aarhus

Anne Gantzhorn er delvist enig i den betragtning.

- Jeg tænker, at det er spild af ressourcer, at politikerne bruger tid og kræfter på at lave regler i den retning. Det er folks eget valg, siger Anne Gantzhorn.

Gurli Jørgensen har en anden mening om burkaen.

Forberedelserne til demonstrationen tidligere i dag.

- Jeg synes, at de burde klæde sig ligesom de indfødte og ikke dække sig til, så man ikke kan se dem, siger Gurli Jørgensen.

Et valg - ikke en undertrykkelse

Flere politikere har tænkt tildækningsforbuddet, som en måde at undgå kvindeundertrykkelse. Men den køber Victoria Wolff ikke.

VIDEO: Hør, hvad aarhusianerne tænker om tildækningsforbuddet.

- Jeg er selv meget inde i mijøet og har mange veninder med burka, og jeg kender ikke en, som ikke selv har valgt det, siger Victoria Wolff.

- Jeg tror ikke, at det har nogen effekt. Hvis vi skal sætte ind, så skal vi gøre det på en helt anden måde end at lave forbud, siger Anne Gantzhorn.

Demonstrationen slutter omkring klokken 19.