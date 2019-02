Dansk Folkeparti vil droppe jernbanestrækning i Østjylland

Dansk Folkeparti vil nu droppe planerne om at opføre en ny jernbanestrækning imellem Hovedgård og Hasselager.

- Der er ingen grund til at bruge så mange milliarder på at bygge nyt, så længe vi har så meget gammelt, der ikke fungerer, fortæller transportordfører Kim Christiansen (DF) til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er skatteborgernes penge, vi forvalter. Og vi synes, det er hul i hovedet at bruge 10 milliarder på ny jernbane, så længe den gamle ikke fungerer. Kim Christiansen, Transportordfører, Dansk Folkeparti.

DF står sammen med S, R, SF og EL bag Togfonden DK, som blev vedtaget tilbage i 2014. Men nu vil Dansk Folkeparti have ændret den aftale.

- Vi skal som politikere også vise rettidig omhu. Det er skatteborgernes penge, vi forvalter. Og vi synes, det er hul i hovedet at bruge 10 milliarder på ny jernbane, så længe den gamle ikke fungerer, siger Kim Christiansen fra Dansk Folkeparti.

Det er to konkrete anlægsprojekter i Togfondens fase 2, som Kim Christiansen og Dansk Folkeparti vil have droppet.

Det er en ny jernbanestrækning mellem Hovedgår og Hasselager – hvor planen er, at den skal gå igennem Solbjerg, og også planerne om en ny jernbanebro over Vejlefjordbroen vil partiet droppe.

Det er hul i hovedet at bruge penge på en ny forbindelse, når den gamle ikke fungerer, mener Kim Christiansen (DF).

De to projekter har en samlet værdi på omkring 10 milliarder kroner. Kim Christiansen mener ikke, at man er klar til at anlægge jernbanen, når der er flere ting, som er blevet udskudt.

- Siden vi vedtog det her, så er signalprogrammet blevet forsinket til 2030, elektrificeringen er blevet forsinket, og DSB´s indkøb af nye tog er også lidt forsinket.

Timemodellen til debat igen

Derfor hænger Timemodellen i en tynd tråd, mener Kim Christiansen. Det er blandt andet indkøb af nye el-tog, som ikke er hurtige nok til at kunne sikre Timemodellen med højst én times transport fra Aarhus til Odense og én times transport fra Odense til København, som har fået Kim Christiansen på andre tanker.

Aftalen om Togfonden har Dansk Folkeparti indgået sammen med Socialdemokratiet, og her håber folketingspolitiker Jens Joel (S), at Dansk Folkeparti vil genoverveje beslutningen.

- Jeg mener, det vil være rigtig ærgerligt, hvis man lægger visionen om to timers rejsetid mellem Aarhus og Østjylland og København i graven. Jeg synes, vi skal snakke om det i forbindelse med forhandlingerne og sørge for, at det stadig lykkes at realisere togfonden.

Det er nødvendigt at investere i den kollektive trafik, mener Jens Joel (S).

Det er nødvendigt at tænke langsigtet, mener Jens Joel og ikke kun investere i motorveje, men også den offentlige transport.

- Vi er nødt til at investere i vores kollektiv trafik, den er desværre underinvesteret. Nu har vi fået ny motorvej, men vi skal også have bedre kollektiv trafik, hvis vi skal sikre hurtigere rejsetid, men også for at passe på klimaet.

Vækker glæde i Solbjerg

Hvis Dansk Folkeparti får held med at droppe opførelsen af den nye jernbanestrækning mellem Hovedgård og Hasselager, så vil det højst sandsynligt også betyde, at Solbjerg kan slippe for at få jernbanen midt igennem byen.

I januar sidste år holdt Banedanmark et informationsmøde i Solbjerghallen. Her var hallen fyldt med flere hundrede utilfredse borgere, der ikke mente, at den nye jernbanestrækning var en god idé.

- Vi vil gøre alt for, at den ikke skal gå gennem her. Jeg håber, det bliver besluttet hurtigst muligt i Folketinget, at de kan se, det er en tåbelig idé at sætte det her i gang, og det simpelthen bliver annulleret, så folk igen kan bevæge sig frit, havde jeg nær sagt, og folk kan sælge deres huse igen, hvis de vil, og der kan komme nye tilflyttere til, fortalte Finn Østergaard fra Solbjerg dengang til TV2 ØSTJYLLAND.

Flere hundrede var mødt op i Solbjerghallen til informationsmøde, arrangeret af Banedanmark, om den nye jernbanestrækning.

En anden, der dengang var stærkt utilfreds, var Inge Merete Hansen.

- Den kommer til at gå halvandet hundrede meter fra vores hus. Hvordan bliver det? Ikke godt. De er fuldstændig ligeglade med folk, sagde hun tilbage i januar 2018.

Hun er nu glad for udmeldingen fra Dansk Folkeparti om, at de ikke bakker op om projektet mere.

- Det ville da være dejligt. Det er der rigtig mange mennesker herude i Solbjerg, som ville blive glade for det.

01:32 VIDEO: Tilbage i januar 2018 var Kim Christiansen (DF) med til informationsmøde i Solbjerghallen. Her var han stadig positiv over for Togfonden, men stillede stadig spørgsmålstegn ved Timemodellen og investeringen på de 10 milliarder kroner ved strækningen og ny forbindelse ved Vejlefjordbroen. Arkiv januar 2018. Luk video

Kim Christiansen fra Dansk Folkeparti var også selv med til mødet dengang og sagde blandt andet følgende.

- Vi fortryder ikke, at vi gik med i Togfonden, for det er en god og visionær plan for togdriften i Danmark. Men vi sagde også fra starten, at det med 60 minutter var ikke centralt for os, 70 minutter ville også være fint, hvis bare togene kører til tiden, fortalte Kim Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND i januar 2018.

Jeg kan sagtens forstå frustrationen, og den diskussion der er i Solbjerg. Det skal man tage meget alvorligt. Men hvilken linjeføring der skal laves, det er en selvstændig diskussion. Jens Joel (S), folketingspolitiker.

Jens Joel (S) forstår godt indbyggernes bekymring i Solbjerg, men mener samtidig, at man skal se det i et større perspektiv.

- Jeg kan sagtens forstå frustrationen og den diskussion, der er i Solbjerg. Det skal man tage meget alvorligt. Hvilken linjeføring, der skal laves, er en selvstændig diskussion, siger Jens Joel (S).

Den debat forventer han også, at forligsparterne vil diskutere, når de mødes senere på året og skal drøfte Togfonden.

Banedanmarks forslag til linjeføring - Den nuværende strækning løber fra Horsens over Hovedgaard og Skanderborg til Aarhus.



- Højhastighedstogene skal i stedet køre direkte, og det vil blandt andet ramme Solbjerg, hvor Banedanmark har lanceret tre linjeføringer. Det drejer sig om linjeføring vest om byen med en bro henover Solbjerg Sø, en linje direkte gennem byen og en linje øst om byen, før toget fortsætter mod Aarhus.

00:12 GRAFIK: Banedanmarks tre bud på ny linjeføring gennem Solbjerg. Luk video

Diskuteres i forligskredsen

Partierne bag Togfonden skal på et tidspunkt diskutere, hvad der skal ske med projekterne og fase 2.

Jeg mener helt sikkert, at togfonden vil være en kæmpe gevinst for borgere og erhvervsliv i Østjylland. Tænk hvis man kan komme til København på et par timer. Jens Joel (S), folketingspolitiker.

Jens Joel (S) mener, at det vil være et stort tab, hvis den bliver forkastet.

- Jeg mener helt sikkert, at togfonden vil være en kæmpe gevinst for borgere og erhvervsliv i Østjylland. Tænk hvis man kan komme til København på et par timer. Der vil jeg være ked af, at lade den vision gå tabt, fortæller Jens Joel (S).

Hos Dansk Folkeparti mener Kim Christiansen ikke, at man har været for længe om at ændre holdning, og at det er for sent nu, at gøre noget ved det.

- Mig bekendt er vi ikke begyndt at anlægge banen. Jeg synes, vi skal tage en diskussion i togfonden, om vi vil de her projekter, siger Transportordfører Kim Christiansen fra Dansk Folkeparti.

Selvfølgelig lytter vi til mennesker, men hvis det virkelig var nødvendigt, så ville man nok gøre det alligevel. Kim Christiansen (DF), Transportordfører.

Han fortæller desuden, at man lytter til borgernes protester, men det er ikke det, der har gjort udslaget.

- Selvfølgelig lytter vi til mennesker, men hvis det virkelig var nødvendigt, så ville man nok gøre det alligevel, siger Kim Christiansen.

I løbet af 2019 skal forligskredsen bag Togfonden sætte sig sammen og diskutere, hvad der skal ske.